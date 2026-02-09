Am Montag stehen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo gleich die nächsten Medaillenentscheidungen mit österreichischer Beteiligung an.

Schon um 10:30 Uhr starten die Ski-Männer in Bormio in die Team-Kombination mit der Abfahrt, um 14:00 Uhr gibt es dann den Slalom.

Um 12:30 Uhr bestreitet Lara Wolf ihr Finale im Ski-Freestyle-Slopestyle. Um 17 Uhr starten die Rodlerinnen in den Einsitzerbewerb und um 17:30 Uhr sind Vanessa Herzog und Jeannine Rosner im Eisschnelllauf über die 1.000 Meter im Einsatz.

Am Abend geht es dann um 19:00 Uhr für Jan Hörl, Daniel Tschofenig, Stefan Kraft und Stephan Embacher auf der Normalschanze um Medaillen. Um 19:30 Uhr ist dann auch noch das Snowboard-Big-Air-Finale mit Anna Gasser und Hanna Karrer.

Zeitplan und Kalender von Olympia 2026 >>>

In unserem LIVE-Ticker verpasst ihr nichts: