NEWS

Olympia heute: Gute Medaillen-Chancen für Österreich am Montag

Österreich will am dritten Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen 2026 gleich in mehreren Disziplinen in den Medaillenkampf eingreifen. LIVE-Infos:

Olympia heute: Gute Medaillen-Chancen für Österreich am Montag Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Montag stehen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo gleich die nächsten Medaillenentscheidungen mit österreichischer Beteiligung an.

Schon um 10:30 Uhr starten die Ski-Männer in Bormio in die Team-Kombination mit der Abfahrt, um 14:00 Uhr gibt es dann den Slalom.

Um 12:30 Uhr bestreitet Lara Wolf ihr Finale im Ski-Freestyle-Slopestyle. Um 17 Uhr starten die Rodlerinnen in den Einsitzerbewerb und um 17:30 Uhr sind Vanessa Herzog und Jeannine Rosner im Eisschnelllauf über die 1.000 Meter im Einsatz.

Am Abend geht es dann um 19:00 Uhr für Jan Hörl, Daniel Tschofenig, Stefan Kraft und Stephan Embacher auf der Normalschanze um Medaillen. Um 19:30 Uhr ist dann auch noch das Snowboard-Big-Air-Finale mit Anna Gasser und Hanna Karrer.

Zeitplan und Kalender von Olympia 2026 >>>

In unserem LIVE-Ticker verpasst ihr nichts:

Mehr zum Thema

ÖSV-Adler wollen bei Olympia 20-jährige Durststrecke beenden

ÖSV-Adler wollen bei Olympia 20-jährige Durststrecke beenden

Olympia
Die Startnummern für die Olympia-Kombination der Männer

Die Startnummern für die Olympia-Kombination der Männer

Olympia
Olympia 2026: Alle Medaillen von Tag 2

Olympia 2026: Alle Medaillen von Tag 2

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 13/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 13/116 Entscheidungen

Olympia
4
Bereits operiert: Das ist Vonns erste Verletzungs-Diagnose

Bereits operiert: Das ist Vonns erste Verletzungs-Diagnose

Olympia
6
SILBER! Müller sorgt im Eiskanal für die nächste Medaille

SILBER! Müller sorgt im Eiskanal für die nächste Medaille

Olympia
13
Eisschnelllauf: Farthofer über 5.000 m abgeschlagen

Eisschnelllauf: Farthofer über 5.000 m abgeschlagen

Olympia

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026