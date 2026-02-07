Slopestyle-Qualifikation: Svancer souverän im Finale - Forer out

Ski-Freestylerin Lara Wolf sowie Matej Svancer haben am Samstag bei den Olympischen Spielen das Slopestyle-Finale der besten zwölf erreicht.

Der 21-jährige Svancer schaffte es im Snowpark von Livigno als Viertbester der Qualifikation in die Medaillenentscheidung am Dienstag (12.30 Uhr). Wolf belegte nach zwei Quali-Läufen Platz neun, für die 25-jährige Tirolerin geht es am Montag (12.30) um Edelmetall. Olympiadebütant Julius Forer ist als Quali-27. im Finale nur Zuseher.

Svancer zeigte einen soliden ersten Run (64,13 Pkt.). Der gebürtige Prager verbesserte sich mit dem zweitbesten zweiten Lauf der Konkurrenz, für den er 79,63 Punkte erhielt, von Rang acht auf vier.

"Es war sehr stressig, aber im Endeffekt ist alles gut gegangen. Jetzt freue ich mich sehr aufs Finale", sagte das ÖSV-Ass. Svancer darf sich berechtigte Hoffnungen auf olympisches Edelmetall machen, nur 0,2 Punkte fehlten auf den drittplatzierten Schweden Jesper Tjader bzw. 0,33 auf den an Position zwei liegenden Norweger Tormod Frostad (79,96). Den Qualisieg schnappte sich dessen Landsmann Birk Ruud (81,75 Pkt.).

Schmerzen für Forer, erleichterte Wolf

Forer verpatzte seinen ersten Lauf, im zweiten geriet dem 25-jährigen Vorarlberger der letzte Sprung zu kurz. Dadurch landete er schmerzhaft auf dem Gesäß und Nacken. Damit war die Finalchance dahin, 32,55 Punkte reichten nur zum vorletzten Platz unter 28 gestarteten Athleten. "Das Herz tut mehr weh als der Körper", meinte Forer danach.

Bei ihren dritten Winterspielen qualifizierte sich Wolf mit 58,21 Zählern erstmals für das Slopestyle-Finale. Sie sei "erleichtert und froh", berichtete die Vize-Weltmeisterin von 2025, die bei Olympia 2018 und 2022 die Medaillenentscheidung jeweils verpasst hatte. Diesmal machte sie schon im ersten Durchgang alles klar.

"Das macht es schon ein bisschen einfacher, wenn man da gleich abliefert", erklärte Wolf. Große Gold-Kandidatin bleibt die Schweizer Titelverteidigerin und Weltmeisterin Mathilde Gremaud, die in beiden Läufen Beste war. Zweite wurde die Chinesin Eileen Gu.

