Die Startnummern für die Olympia-Kombination der Männer

Nach der Abfahrt haben die österreichischen Ski-Alpin-Männer in der Kombination die nächste Medaillen-Chance. Die Startnummern aller Athleten:

Die Startnummern für die Olympia-Kombination der Männer Foto: © GEPA
Vier Teams schickt der ÖSV am Montag ins Rennen um Gold, Silber oder Bronze.

Die zweite Medaillen-Entscheidung der alpinen Ski-Männer steht am Montag (ab 10.30 im LIVE-Ticker >>>) an.

Hemetsberger geht als erster Österreicher ins Rennen

Eröffnet wird der erste Durchgang (Abfahrt) vom vierten Schweizer Team (Rogentin/Iten). Mit Startnummer 6 ist dann auch schon Daniel Hemetsberger (im Team AUT3 mit Marco Schwarz) an der Reihe. Favorit Marco Odermatt (SUI1, mit Loic Meillard) folgt mit Nummer 7.

Vincent Kriechmayr, der in der Olympia-Abfahrt Sechster wurde, kommt mit der Startnummer 10. Der Oberösterreicherer bildet gemeinsam mit Manuel Feller Team AUT1.

Höhere Nummern für Babinsky und Haaser

Abfahrts-Olympiasieger Franjo von Allmen (mit Tanguy Nef, SUI2) hat die Startnummer 14 bekommen. Etwas später sind die letzten zwei ÖSV-Teams an der Reihe. Stefan Babinski (mit Fabio Gstrein, AUT2) folgt mit Nummer 18, Raphael Haaser (mit Michael Matt, AUT4) mit der Nummer 19.

Die Startliste für die Olympia-Kombination

