ÖSV-Adler wollen bei Olympia 20-jährige Durststrecke beenden

Erfolgreicher als im Einzelspringen war Österreich in den letzten Jahren im Teambewerb. 2022 sprangen Jan Hörl, Stefan Kraft, Manuel Fettner und Daniel Huber in Peking zur Goldmedaille.

Zwei dieser Olympiasieger sind auch dieses Jahr in Predazzo dabei. Auf dieser Medaille ausruhen wollen sie sich aber nicht.

Für Hörl ist dieser Erfolg schon verjährt. Den Druck nehme es trotzdem etwas. "Ich darf mich schon Olympiasieger nennen, aber das Ziel ist nach wie vor, dass ich Olympiasieger sein will und das werde ich anstreben", so der Salzburger.

Kein Vierer-Teambewerb im Predazzo

Einen Vierer-Teambewerb wird es zudem dieses Jahr nicht mehr geben. Dieser wurde zur Enttäuschung vieler auf einen Super-Teambewerb umgestellt.

Auch wenn für die ÖSV-Adler laut Daniel Tschofenig beides gut sei, hätte er es lieber altbewährt. "Persönlich finde ich das normale Team cooler, ich find das andere, das ist ein Duo. Ein Viererteam ist für mich wirklich ein Team, deshalb find ich es cooler, wenn vier Leute mitspringen können, du hast mehr Variablen, welche ausfallen können oder einer mehr Punkte verliert, es ist spannender", analysiert er.

Nach zweiten und vierten Plätzen soll Hörl bei Olympia Durchbruch gelingen

In dieser Saison war Hörl bereits einige Male Zweiter und Vierter. In Predazzo wäre der richtige Zeitpunkt für einen Sieg.

"Ziel ist eine Medaille. Ich habe in den Trainings schon bewiesen, dass ich das Zeug für ganz vorne habe, es sind mir teilweise noch ein paar Fehler passiert, aber ich glaube, dass jetzt der Schritt passiert", gibt er ehrgeizig zu verstehen. Vor allem die Weltcup-Pause in Willingen soll dazu beitragen.

Auch Teamkollege Tschofenig glaubt an seine Mannschaftskameraden und spricht von einem "extrem starken Team". Hörl erwähnt er bei seiner Einschätzung als "sowieso eins der absolut heißen Eisen".

Tschofenig wittert Chance auf Normalschanze im Mixed-Team

Der Kärntner hatte zuletzt eine Saison mit vielen Auf und Abs. Dennoch könne er, wenn alles stimmt, vorne mitkämpfen.

Teamkollege Stefan Kraft käme ebenfalls in Form: "Krafti scheint auch, als würde er seine sieben Zwetschken gerade zusammenbekommen und immer besser ins Fliegen kommen", sagt der 23-Jährige.