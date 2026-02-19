NEWS

Halfpipe-Quali der Männer wegen Schneefalls verschoben

Sam Baumgartner muss sich gedulden. Die für 10:30 Uhr angesetzte Qualifikation wurde wetterbedingt verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Halfpipe-Quali der Männer wegen Schneefalls verschoben Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Wegen Schneefalls und schlechter Wetterprognosen ist die Qualifikation des olympischen Halfpipe-Bewerbs der Freeskier am Donnerstag verschoben worden.

Die Bedingungen in Livigno sollen sich bis zum frühen Nachmittag noch weiter verschlechtern. Auch deshalb steht ein neuer Termin für die ursprünglich für 10.30 Uhr angesetzte Qualifikation mit Sam Baumgartner noch nicht fest.

Am Zeitpunkt der Frauen-Quali um 19.30 Uhr ohne österreichische Beteiligung wird noch festgehalten.

