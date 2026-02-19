Halfpipe-Quali der Männer wegen Schneefalls verschoben

Wegen Schneefalls und schlechter Wetterprognosen ist die Qualifikation des olympischen Halfpipe-Bewerbs der Freeskier am Donnerstag verschoben worden.

Die Bedingungen in Livigno sollen sich bis zum frühen Nachmittag noch weiter verschlechtern. Auch deshalb steht ein neuer Termin für die ursprünglich für 10.30 Uhr angesetzte Qualifikation mit Sam Baumgartner noch nicht fest.

Am Zeitpunkt der Frauen-Quali um 19.30 Uhr ohne österreichische Beteiligung wird noch festgehalten.