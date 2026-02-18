NEWS

Debakel! Deutschland scheidet im Eishockey-Viertelfinale aus

Das DEB-Team steht im Duell mit der Slowakei ab dem zweiten Drittel auf verlorenem Posten.

Debakel! Deutschland scheidet im Eishockey-Viertelfinale aus Foto: © GETTY
Deutschlands Eishockeyteam der Männer um Superstar Leon Draisaitl hat im Olympia-Viertelfinale ein Debakel erlebt.

Gegen die Slowakei setzt es am Mittwoch in Mailand eine 2:6-Niederlage, mitverantwortlich sind reichlich Abwehrfehler.

Die Treffer für das siegreiche Team erzielen Pavol Regenda (19./41.), Milos Kelemen (25.), Oliver Okuliar (25.), Dalibor Dvorsky (31.) und Tomas Tatar (57./EN), für Deutschland treffen Lukas Reichel (35.) und Frederik Tiffels (50./PP).

Als weitere Partien folgen am Mittwoch noch Kanada gegen Tschechien (16:40 Uhr), Finnland gegen die Schweiz (18:10 Uhr) und die USA gegen Schweden (21:10 Uhr). Alle Spiele gibt es hier im LIVE-Ticker >>>

