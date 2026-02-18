NEWS

ÖSV-Frauen brauchen Aufholjagd für Slalom-Medaille

Katharina Huber und Co. sind nach dem ersten Lauf im Hintertreffen. Mikaela Shiffrin gelingt ein Traumlauf.

ÖSV-Frauen brauchen Aufholjagd für Slalom-Medaille Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Ski-Frauen bleiben im ersten Durchgang des Olympia-Slaloms hinter den Erwartungen.

Katharina Huber liegt als beste ÖSV-Athletin auf dem neunten Zwischenrang, ihr Rückstand auf Bronze beträgt 0,55 Sekunden.

Neun Hundertstelsekunden hinter der Team-Kombi-Olympiasiegerin platziert Katharina Truppe sich an zehnter Stelle.

Katharina Gallhuber (25./+2,57 Sekunden) und Lisa Hörhager (32./+3,00) nach einem schweren Fehler ein haben mit der Entscheidung um Gold, Silber und Bronze nichts zu tun.

Traumlauf von Shiffrin

In Führung liegt Mikaela Shiffrin.

Der US-Superstar zaubert eine Woche nach der Enttäuschung in der Team-Kombination einen Traumlauf in den italienischen Schnee und führt 0,82 Sekunden vor Lena Dürr aus Deutschland. Auf Rang drei liegt überraschend die junge Schwedin Cornelia Öhlund (+1,00).

Die Entscheidung in Cortina d’Ampezzo fällt ab 13:30 Uhr – im LIVE-Ticker >>>

Mehr zum Thema

Die Startliste für den Olympia-Slalom der Frauen

Die Startliste für den Olympia-Slalom der Frauen

Olympia
Geht Shiffrin auch im Slalom leer aus? "Sie ist schlagbar"

Geht Shiffrin auch im Slalom leer aus? "Sie ist schlagbar"

Olympia
1
Diese ÖSV-Frauen starten beim Olympia-Slalom

Diese ÖSV-Frauen starten beim Olympia-Slalom

Olympia
Gold-Boost & Revanche-Gelüste: Doppelzimmer greift im Slalom an

Gold-Boost & Revanche-Gelüste: Doppelzimmer greift im Slalom an

Olympia
1
Vonn: "Verletzung schwerwiegender als nur ein gebrochenes Bein"

Vonn: "Verletzung schwerwiegender als nur ein gebrochenes Bein"

Olympia
5
Dave Ryding beendet Karriere: "Es ist an der Zeit"

Dave Ryding beendet Karriere: "Es ist an der Zeit"

Olympia
1
Olympia LIVE: Die Teamsprint-Quali im Langlauf

Olympia LIVE: Die Teamsprint-Quali im Langlauf

Olympia

Kommentare

ÖSV-Damen Slalom Olympia 2026 Ski Alpin Ski Alpin - Olympia 2026 Olympische Spiele Olympische Spiele 2026 Olympische Winterspiele Wintersport ÖSV-Skiteam Katharina Gallhuber Camille Rast Lisa Hörhager Katharina Huber Cortina d'Ampezzo Mailand Olympia Österreich Katharina Truppe Mikaela Shiffrin