ÖSV-Frauen brauchen Aufholjagd für Slalom-Medaille
Katharina Huber und Co. sind nach dem ersten Lauf im Hintertreffen. Mikaela Shiffrin gelingt ein Traumlauf.
Österreichs Ski-Frauen bleiben im ersten Durchgang des Olympia-Slaloms hinter den Erwartungen.
Katharina Huber liegt als beste ÖSV-Athletin auf dem neunten Zwischenrang, ihr Rückstand auf Bronze beträgt 0,55 Sekunden.
Neun Hundertstelsekunden hinter der Team-Kombi-Olympiasiegerin platziert Katharina Truppe sich an zehnter Stelle.
Katharina Gallhuber (25./+2,57 Sekunden) und Lisa Hörhager (32./+3,00) nach einem schweren Fehler ein haben mit der Entscheidung um Gold, Silber und Bronze nichts zu tun.
Traumlauf von Shiffrin
In Führung liegt Mikaela Shiffrin.
Der US-Superstar zaubert eine Woche nach der Enttäuschung in der Team-Kombination einen Traumlauf in den italienischen Schnee und führt 0,82 Sekunden vor Lena Dürr aus Deutschland. Auf Rang drei liegt überraschend die junge Schwedin Cornelia Öhlund (+1,00).
Die Entscheidung in Cortina d’Ampezzo fällt ab 13:30 Uhr – im LIVE-Ticker >>>