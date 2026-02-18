Österreichs Ski-Frauen bleiben im ersten Durchgang des Olympia-Slaloms hinter den Erwartungen.

Katharina Huber liegt als beste ÖSV-Athletin auf dem neunten Zwischenrang, ihr Rückstand auf Bronze beträgt 0,55 Sekunden.

Neun Hundertstelsekunden hinter der Team-Kombi-Olympiasiegerin platziert Katharina Truppe sich an zehnter Stelle.

Katharina Gallhuber (25./+2,57 Sekunden) und Lisa Hörhager (32./+3,00) nach einem schweren Fehler ein haben mit der Entscheidung um Gold, Silber und Bronze nichts zu tun.

Traumlauf von Shiffrin

In Führung liegt Mikaela Shiffrin.

Der US-Superstar zaubert eine Woche nach der Enttäuschung in der Team-Kombination einen Traumlauf in den italienischen Schnee und führt 0,82 Sekunden vor Lena Dürr aus Deutschland. Auf Rang drei liegt überraschend die junge Schwedin Cornelia Öhlund (+1,00).

