NEWS

Olympia LIVE: ÖSV-Duo muss nach Springen viel Zeit aufholen

Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger liegen nach dem Springen in der Nordischen Kombination nur auf Rang fümf.

Olympia LIVE: ÖSV-Duo muss nach Springen viel Zeit aufholen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Kombinierer-Duo muss im Langlauf Zeit gutmachen!

Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter landen nach dem Springen nur auf Rang fünf. Dem Duo fehlt insgesamt 29 Sekunden auf Deutschland, die nach dem Springen klar in Führung liegen.

Zweiter ist Norwegen, auf Rang drei liegen die Japaner.

Die Entscheidung im Langlauf fällt ab 14 Uhr (im LIVE-Ticker <<<).

Der aktuelle Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2026 >>>

LIVE-Infos:

Mehr zum Thema

Kombinierer kämpfen im Teamsprint um die Medaille

Kombinierer kämpfen im Teamsprint um die Medaille

Olympia
Olympia LIVE: Premiere der Skibergsteiger mit Österreich

Olympia LIVE: Premiere der Skibergsteiger mit Österreich

Olympia
Nach Monobob-Enttäuschung: Beierl will im Zweier angreifen

Nach Monobob-Enttäuschung: Beierl will im Zweier angreifen

Olympia
Halfpipe-Quali der Männer wegen Schneefalls verschoben

Halfpipe-Quali der Männer wegen Schneefalls verschoben

Olympia
"Du fehlst unendlich" - Stadlober trauert vor letztem Start

"Du fehlst unendlich" - Stadlober trauert vor letztem Start

Olympia
1
Eisschnellläuferin Rosner will ihr 1.500m-Erfolgserlebnis

Eisschnellläuferin Rosner will ihr 1.500m-Erfolgserlebnis

Olympia
Olympia LIVE - Donnerstag 19.2.: Programm & Österreicher am Start

Olympia LIVE - Donnerstag 19.2.: Programm & Österreicher am Start

Olympia

Kommentare

Nordische Kombination Nordische Kombi - Olympia 2026 Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Stefan Rettenegger Johannes Lamparter Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026