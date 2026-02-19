Olympia LIVE: ÖSV-Duo muss nach Springen viel Zeit aufholen

Österreichs Kombinierer-Duo muss im Langlauf Zeit gutmachen!

Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter landen nach dem Springen nur auf Rang fünf. Dem Duo fehlt insgesamt 29 Sekunden auf Deutschland, die nach dem Springen klar in Führung liegen.

Zweiter ist Norwegen, auf Rang drei liegen die Japaner.

Die Entscheidung im Langlauf fällt ab 14 Uhr (im LIVE-Ticker <<<).

