Olympia LIVE: Premiere der Skibergsteiger mit Österreich

Österreich darf bereits in der Früh auf einen guten Auftakt der Kombinierer im Teamsprint hoffen. Zudem geben die Skibergsteiger ihren Auftakt. LIVE-Infos:

Olympia LIVE: Premiere der Skibergsteiger mit Österreich Foto: © GETTY
Langsam neigen sich die Olympischen Spiele 2026 dem Ende zu. Am Donnerstag stehen aber noch einmal einige Medaillenentscheidungen an.

Der Tag beginnt um 9:50 Uhr mit der Qualifikation für die Olympia-Premiere der Skibergsteiger. Österreich wird im Sprint bei den Männern von Paul Verbnjak und bei den Frauen von Johanna Hiemer vertreten.

Um 12:55 Uhr starten dann die Halbfinal-Heats, um 13:55 Uhr steht das Frauen-Finale an, um 14:15 Uhr das Männer-Finale.

Um 10:00 Uhr starten auch die Nordischen Kombinierer im Teamsprint in ihren letzten Bewerb. Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger sind zuerst auf der Großschanz im Einsatz, um 14:00 Uhr fällt dann die Entscheidung in der Loipe.

Dazwischen (10:30 Uhr) tritt Samuel Baumgartner in der Qualifikation der Ski-Freestyler in der Halfpipe an.

Um 16:30 Uhr wird es in Mailand auf der Eisbahn ernst. Die Männer duellieren sich im Eisschnelllauf über 1500 Meter. Für Österreich sind Alexander Farthofer und Gabriel Odor dabei.

Der Tag wird von den Eiskunstläuferinnen (mit Olga Mikutina) um 19:00 Uhr mit der Einzelkür beendet.

Olympia - Zeitplan >>>

In unserem LIVE-Ticker verpasst ihr nichts:

