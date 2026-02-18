Nach schwerem Sturz: Baumgartner will ins Halfpipe-Finale

Vor vier Jahren ließ eine Corona-Erkrankung den Olympia-Traum von Freeskier Sam Baumgartner kurzfristig platzen, nun wird der Oberösterreicher trotz eines schweren Sturzes in der Vorbereitung erstmals im Zeichen der Fünf Ringe aufzeigen.

Die Zielsetzung sei klar, betonte Baumgartner, der 28-Jährige peilt am Donnerstag (10.30 Uhr) in der Halfpipe-Qualifikation den Sprung ins 12er-Finale an. Der Crash am Kitzsteinhorn im vergangenen November soll kein Hindernis dafür sein.

Hier zum Zeitplan und Ticker

"Ich bin zu früh abgesprungen, dann kurz an der Kante gelandet und als zweite Station in die Mitte der Halfpipe reingeflogen", erzählte Baumgartner der APA.

Baumgartner mit "positiven Gefühl"

Er brach sich dabei die Hand und musste operiert werden. Auch das AC-Gelenk in der Schulter ist noch lädiert, weshalb der WM-15. vom März 2025 aus Hinterstoder mit einer Schiene an den Start gehen wird. "Mir geht es soweit gut, beim Skifahren stört mich die Verletzung überhaupt nicht", sagte er.

Nach den ersten Eindrücken in der Halfpipe im Livigno Snow Park sprach Baumgartner von einem "positiven Gefühl". Seine Tricks präsentierte der rot-weiß-rote Hoffnungsträger bereits in den sozialen Medien.

Damit sich die Punktrichter "schon mal Gedanken darüber machen können", erklärte er. Große Medaillenfavoriten sind für ihn der Neuseeländer Finley Melville Ives sowie die US-Amerikaner Nick Goepper und Alex Ferreira.