Carroll schafft Buckelpisten-Finaleinzug

Im zweiten Anlauf schafft die Österreicherin die Qualifikation für das Buckelpisten-Finale. Katharina Raumsauer scheidet aus.

Carroll schafft Buckelpisten-Finaleinzug Foto: © GEPA
Im zweiten Teil der Qualifikation schafft Avital Carroll als Gesamt-13. den Einzug in das Olympia-Finale der besten 20 Buckelpisten-Athletinnen.

Katharina Ramsauer scheidet hingegen als 26. aus. Die am Vortag mit Platz elf knapp an der vorzeitigen Qualifikation gescheiterte Carroll landet am Mittwoch im Kampf um die restlichen zehn Finalplätze auf dem dritten Rang.

Die Medaillenentscheidung geht ab 14.15 Uhr in zwei Läufen über die Bühne.

