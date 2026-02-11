Kombi-Krimi: ÖSV-Trio nach Springen in Lauerstellung

Die österreichischen Nordischen Kombinierer wahren bei ihrem ersten Olympischen Bewerb die Chance auf eine Medaille.

Nach dem Springen von der Normalschanze liegt Thomas Rettenegger hinter dem Esten Kristjan Ilves auf Rang zwei. Der Salzburger geht mit 15 Sekunden Rückstand ins Rennen.

Sein Bruder Stefan Rettenegger liegt ex aequo mit dem Norweger Einer Luraas Oftebro auf dem vierten Rang (+0:20). Gesamtweltcup-Leader Johannes Lamparter ist direkt dahinter Sechster (+0:21).

Die beiden starken Läufer Jens Luraas Oftebro (7./+0:28) aus Norwegen und Vinzenz Geiger aus Deutschland (8./+0:29) lauern direkt hinter den Österreichern. Das Langlauf-Rennen über 10 Kilometer startet um 13:45 - LIVE-Ticker >>>