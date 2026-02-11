Nach Genickbruch: Australischer Snowboarder im Spital

Einen schweren Unfall erlitt der Snowboard-Cross-Spezialist Cameron Bolton.

Der 35-jährige Australier stürzte am Montag im Training in Livigno schwer und beklagte sich am Tag darauf über zunehmend starke Nackenschmerzen.

Bolton erlitt im Genick zwei stabile Halswirbelfrakturen. Er wurde daraufhin zur weiteren Bildgebung und Beurteilung in ein Mailänder Krankenhaus verlegt, verlautete das Australische Olympische Komitee (AOC).

Bolton gewann im Vorjahr bei der WM im Engadin mit Mia Clift Silber im Mixed-Team-Snowboardcross. Für ihn wurde nun Olympia-Debütant James Johnstone für die Qualifikation am Donnerstag nachnominiert.

Mit Misaka Vaughan musste ein weiterer Australier nach einer Kopfverletzung in der Snowboard-Halfpipe für Olympia passen.