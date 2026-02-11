Olympia: Auf diese Eishockey-Stars gilt es zu achten

Ist nicht so oft auf europäischem Eis zu sehen (letzte WM 2018), daher hat sein Auftritt fast schon Ereignischarakter.
Für den viellecht schnellsten und dynamischten Eisläufer der Welt könnte es fast schade sein, dass die Eisfläche im Mailand noch kleiner als in der NHL ausfällt.
Quinn Hughes (USA)
Was McDavid unter den Stürmern ist, stellt Hughes (mit seinem Bruder Jack im Team vereint) unter den Defendern dar:
Ein brillanter, nie müde werdender Eisläufer, der den Angriff mit der Defensive verbindet und endlos Eiszeit wegdrücken kann.
Oliver Ekman-Larsson (Schweden)
Schien vor einigen Jahren schon auf sein Karriereende zuzusteuern, steht seit 2023 auch auf der Buyout-Liste der Vancouver Canucks.
Seit aber einige private Probleme hinter ihm liegen, zeigt er sich wiedererstarkt und versäumt auch so gut wie keine Spiele. Einer der vielen mobilen Defender im Tre-Kronor-Team.
Oliver Kapanen (Finnland)
Die Montreal Canadiens wussten vor der Saison nicht so recht, was sie von ihm in seiner ersten vollen NHL-Saison erwarten durften.
Der 22-jährige präsentierte sich aber von Beginn an als starker Zwei-Weg-Center, dessen Abschlussqualitäten den Weg in die Playoffs ebnen dürften..
Filip Hronek (Tschechien)
Natürlich nicht auf dem Niveau der Team-Stars David Pastrnak oder Martin Necas, aber er hat sich zu einem überdurchschnittlichen NHL-Defender gemausert.
Einer der wenigen Hoffnungsträger der Vancouver Canucks, der auch seinem Ex-Klub Detroit noch gut zu Gesicht stehen würde.
Roman Josi (Schweiz)
Hat seine gesundheitlichen Probleme (erhöhter Herzschlag nach einer Gehirnerschütterung) wieder überwunden und der (leichte) Aufschwung der Nashville Predators hängt auch mit seiner Rückkehr zusammen.
Mit 35 Jahren steht der Defender vielleicht vor seinem letzten Olympischen Turnier.
Moritz Seider (Deutschland)
Neben Superstar Leon Draisaitl, Tim Stützle und JJ Peterka der vierte herausragende NHL-Crack im deutschen Aufgebot.
Wie in Detroit wird er in Mailand auf beiden Seites des Eises große Qualität anbieten und riesige Eiszeit schlucken. Gerät selbst in kritischen Situationen nie in Panik.
Peter Ceresnak (Slowakei)
Gemessen an den Stars der anderen Teams und auch der Slowakei (Juraj Slafkovsky) natürlich eine kleine Nummer.
Aber der 33-jährige rechtsschießende Defender bietet seit mehr als einem Jahrzehnt in der tschechischen Extraliga und im Nationalteam so solide Leistungen, dass es wundert, dass es nie zu einem Vertrag in Übersee reichte.
Da schwappte es zahlreiche schlechtere Spieler zumindest in die AHL...
Alberts Smits (Lettland)
Olympia ist keine Turnier für die NHL Amateur Scouts - dort treten nur erfahrenere Spieler an. Der im NHL-Jargon "late 07" geborene Defender ist der jüngste Spieler des Turniers und der einzige Prospect für den Draft 2026.
Er gilt als Top-10-Kandidat, spielt heuer für den finnischen Tabellennachzügler Jukurit Mikkeli eine bärenstarke Saison und bringt mit 1,91 Meter und 93 Kilogramm auch traumhafte körperliche Voraussetzungen mit sich.
Nikolaj Ehlers (Dänemark)
Wie bei den letzten Weltmeisterschaften zu sehen: Sein Speed alleine ist schon das Eintrittsgeld wert.
Durch seinen Abgang als Free Agent im Sommer wurden die Winnipeg Jets noch einmal langsamer. Der Winger kommt in Carolina immer besser auf Touren und könnte für die überalterten Dänen ein entscheidender Faktor sein.
Stephane Da Costa (Frankreich)
Kann durch den Ausschluss Russlands wie seine ebenfalls im hohen Alter angesiedelten Kollegen Pierre-Edouard Bellemare (40), Sacha Treille (38) und Yohann Auvitu (36) noch einmal olympische Luft schnuppern.
Der 36-jährige Center verdient seit langem seine Rubel in der KHL, worüber der Verband nach internen Diskussionen aber hinwegsieht. Bei Weltmeisterschaften oft auch der Sargnagel für Österreich...
Damian Clara (Italien)
Geht wohl vor Davide Fadani als Nummer 1 ins Heimturnier.
Bis 2022 in der Red-Bull-Akademie ausgebildet, spielt der hünenhafte Goalie (1, 97 m) seit Jahren in der SHL. Steht bereits bei den Anaheim Ducks unter Vertrag und wird wohl im Sommer nach Übersee übersiedeln.
Ist er "nur" ein guter europäischer Torhüter mit Size oder ein NHL-Prospect? Olympia könnte da eine Antwort liefern...