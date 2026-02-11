Olympia: Auf diese Eishockey-Stars gilt es zu achten

Am Mittwoch startet das olympische Eishockey-Turnier der Männer mit dem Spiel zwischen der Slowakei und Finnland (16:40 Uhr).

Erstmals seit Sotschi 2014 sind die NHL-Stars wieder vertreten, doch nicht nur auf sie gilt es in den nächsten Tagen zu achten.

LAOLA1-Scout Bernd Freimüller stellt pro Nation je einen Crack vor:

Connor McDavid (Kanada)