Olympia 2026: Der Medaillenspiegel nach Tag 4

Ein ereignisreicher 4. Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist zu Ende. In 9 Bewerben sind heute die nächsten Entscheidungen dieser Spiele gefallen.

Highlight des Tages: In der alpinen Team-Kombination fahren Ariane Rädler und Katharina Huber sensationell zu Österreichs zweitem Gold bei diesen Spielen. Silber geht an Deutschland, Bronze an die USA.

Hier ist der aktuelle Blick auf den Medaillenspiegel nach dem heutigen Tag.

Medaillenspiegel Olympia 2026 - so steht es nach dem 4. Tag: