NEWS

Olympia 2026: Der Medaillenspiegel nach Tag 4

Wer führt bei Olympia? 🥇 Das tägliche Update zum Medaillenspiegel von Milano Cortina 2026. Alle Ergebnisse im Überblick!

Olympia 2026: Der Medaillenspiegel nach Tag 4 Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ein ereignisreicher 4. Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist zu Ende. In 9 Bewerben sind heute die nächsten Entscheidungen dieser Spiele gefallen.

Highlight des Tages: In der alpinen Team-Kombination fahren Ariane Rädler und Katharina Huber sensationell zu Österreichs zweitem Gold bei diesen Spielen. Silber geht an Deutschland, Bronze an die USA.

Hier ist der aktuelle Blick auf den Medaillenspiegel nach dem heutigen Tag.

Medaillenspiegel Olympia 2026 - so steht es nach dem 4. Tag:

Mehr zum Thema

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 27/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 27/116 Entscheidungen

Olympia
5
Wieder keine Medaille! Mixed-Team auf Normalschanze geschlagen

Wieder keine Medaille! Mixed-Team auf Normalschanze geschlagen

Olympia
1
"Schmerzen unerträglich": Olympia-Aus für Eisschnelllauf-Ass

"Schmerzen unerträglich": Olympia-Aus für Eisschnelllauf-Ass

Olympia
ÖRV-Rodlerinnen verpassen Edelmetall im Einsitzer-Bewerb deutlich

ÖRV-Rodlerinnen verpassen Edelmetall im Einsitzer-Bewerb deutlich

Olympia
6
Olympia LIVE: Mixed-Teambewerb im Skispringen

Olympia LIVE: Mixed-Teambewerb im Skispringen

Olympia
11
Olympia: Startliste für den Super-G der Männer

Olympia: Startliste für den Super-G der Männer

Olympia
Tränen nach Olympia-Bronze: Biathlon-Star offenbart Seitensprung

Tränen nach Olympia-Bronze: Biathlon-Star offenbart Seitensprung

Olympia
6

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026