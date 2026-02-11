NEWS

Olympia LIVE: ÖSV-Duo will auf der Buckelpiste ins Finale

Neben dem Super-G der Herren steht mit dem Auftakt der Nordischen Kombination ein weiteres Highlight auf dem Programm. Werden die Österreicher der Favoritenrolle gerecht?

Olympia LIVE: ÖSV-Duo will auf der Buckelpiste ins Finale Foto: © GEPA
In Mailand/Cortina d'Ampezzo stehen am Mittwoch viele spannende Medaillen-Entscheidungen auf dem Programm.

Der Tag startet mit einem Highlight. Die Nordische Kombination macht um 10:00 Uhr mit dem Springen auf der Normalschanze den Auftakt. Dort wollen Johannes Lamparter und Co. ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Ab 13:45 Uhr folgt dann die Entscheidung auf der Loipe.

Dazwischen (ab 11:30 Uhr) folgt in Bormio mit dem Super-G der zweite reine Speed-Bewerb der Männer. Um 11:00 Uhr sind Avital Carroll und Katharina Ramsauer in der Buckelpiste-Quali erneut dran, das Finale steigt ab 14:15 Uhr.

Die Biathletinnen duellieren sich um 14:15 Uhr, ehe am späten Nachmittag und Abend (ab 17:00/18:45 Uhr) die Rennrodler und Rodlerinnen im Doppelsitzer um die Medaillen fahren. Die Eisschnelläufer starten um 18:30 Uhr über 1.000 Meter.

Der Kalender der Olympischen Spiele 2026 >>>

In unserem LIVE-Ticker verpasst ihr nichts:

