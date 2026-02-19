Olympia 2026: Wer schafft es ins große Eishockey-Finale?

Das Eishockey-Turnier bei den Olympischen Winterspiele sorgte am Donnerstag für große Aufholjagden und pure Eishockey-Weltklasse.

Neben einem 6:2-Kantersieg der Slowakei über Deutschland konnten die Kanadier beim 4:3-Overtimesieg gegen Tschechien eine Sensation geradeso noch abwenden.

Daraufhin gelang Finnland nach einem 0:2-Rückstand gegen die Schweiz noch eine starke Aufholjagd und ein 3:2-Erfolg in der Overtime.

Abschließend feierte die USA in einem weiteren Eishockey-Drama gegen Schweden einen 2:1-Overtimesieg.

Bereits am Freitag stehen nun die zwei Halbfinal-Partien am Programm.

Die Halbfinal-Partien der Winterspiele im Überblick