Nächster Eishockey-Krimi! US-Stars bezwingen Schweden

Die USA bleibt im Kampf um den Olympiasieg im Eishockey-Turnier!

Ein 2:1-Overtime-Erfolg führt die US-Amerikaner gegen Schweden ins Halbfinale.

Dabei bringt Dylan Larkin von den Detroit Red Wings die US-Stars im Mittelabschnitt zur 1:0-Führung (32.). Daraufhin drängen die Nordamerikaner auf den zweiten Treffer, aber die Schweden können die Partie offen halten.

Die Skandinavier versuchen sich im Schlussabschnitt im Angriffsdrittel festzusetzen. Letztlich werden die "Tre Kronor" auch dafür belohnt. Mika Zibanejad von den New York Rangers erzwingt nämlich 91 Sekunden vor der Schlusssirene den 1:1-Ausgleich und die folgende Overtime (59.).

Allerdings haben die US-Amerikaner in der Overtime den längeren Atem. Quinn Hughes trifft via Innenstange mit einer Einzelaktion zum 2:1-Siegestreffer (64.).

Damit komplettiert die USA neben der Slowakei, Kanada und Finnland das Halbfinal-Feld bei den Olympischen Winterspielen.