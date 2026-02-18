Unbelohnt! Tschechien kratzt gegen Kanada an der Sensation

Der Riese wankt, aber er fällt nicht: Kanada zieht mit einem 4:3 nach Overtime über die Tschechische Republik ins Halbfinale des olympischen Eishockey-Turniers der Männer ein.

Nach 185 Sekunden scheint die Partie ähnlich abzulaufen wie in der Gruppenphase, als das erste Duell mit 5:0 an die "Ahornblätter" ging: Celebrini sorgt für die Führung des Favoriten.

Dann sorgen Sedlak (9.) und Pastrnak (15./PP) aber noch vor der ersten Pause für die Wende.

MacKinnon (32./PP) gelingt der Ausgleich, aber in der Schlussphase legt wieder Tschechien durch Palat vor (53.).

Nick Suzuki besorgt die Overtime (57.), in der Marner mit einem Backhander aus spitzem Winkel nach 82 Sekunden für Erleichterung sorgt.

Einen Verlust muss Kanada aber hinnehmen: Sidney Crosby scheidet verletzt aus. Er erleidet nach einem Check offenbar eine Knieverletzung.