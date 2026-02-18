Kanada Kanada CAN
Tschechische Republik Tschechische Republik CZE
Nach Overtime
4:3
1:2 , 1:0 , 1:1
  • Macklin Celebrini
  • Nathan MacKinnon
  • Nick Suzuki
  • Mitch Marner
  • Lukas Sedlak
  • David Pastrnak
  • Ondrej Palat
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Unbelohnt! Tschechien kratzt gegen Kanada an der Sensation

Das olympische Eishockey-Turnier steuert auf eine Sensation zu, ehe die "Ahornblätter" doch noch den Turnaround schaffen. Dafür verlieren sie "Sid the Kid".

Unbelohnt! Tschechien kratzt gegen Kanada an der Sensation Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Riese wankt, aber er fällt nicht: Kanada zieht mit einem 4:3 nach Overtime über die Tschechische Republik ins Halbfinale des olympischen Eishockey-Turniers der Männer ein.

Nach 185 Sekunden scheint die Partie ähnlich abzulaufen wie in der Gruppenphase, als das erste Duell mit 5:0 an die "Ahornblätter" ging: Celebrini sorgt für die Führung des Favoriten.

Dann sorgen Sedlak (9.) und Pastrnak (15./PP) aber noch vor der ersten Pause für die Wende.

MacKinnon (32./PP) gelingt der Ausgleich, aber in der Schlussphase legt wieder Tschechien durch Palat vor (53.).

Nick Suzuki besorgt die Overtime (57.), in der Marner mit einem Backhander aus spitzem Winkel nach 82 Sekunden für Erleichterung sorgt.

Einen Verlust muss Kanada aber hinnehmen: Sidney Crosby scheidet verletzt aus. Er erleidet nach einem Check offenbar eine Knieverletzung.

Mehr zum Thema

Titelverteidiger trifft auf Favorit im Eishockey-Frauen-Finale

Titelverteidiger trifft auf Favorit im Eishockey-Frauen-Finale

Olympia
Debakel! Deutschland scheidet im Eishockey-Viertelfinale aus

Debakel! Deutschland scheidet im Eishockey-Viertelfinale aus

Olympia
9
NHL-Power! Das sind die Viertelfinal-Paarungen der Winterspiele

NHL-Power! Das sind die Viertelfinal-Paarungen der Winterspiele

Olympia
5
Olympia: Viertelfinalisten im Eishockey stehen fest

Olympia: Viertelfinalisten im Eishockey stehen fest

Olympia
Darum ist Olympia bei Skibergsteigern selbst nicht unumstritten

Darum ist Olympia bei Skibergsteigern selbst nicht unumstritten

Olympia
2
"Ein bisschen schmerzt es": Gasser verabschiedet sich von Olympia

"Ein bisschen schmerzt es": Gasser verabschiedet sich von Olympia

Olympia
Olympia LIVE: Große NHL-Power mit Kanada gegen Tschechien

Olympia LIVE: Große NHL-Power mit Kanada gegen Tschechien

Olympia
13

Kommentare

Wintersport Eishockey Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Kanada Olympia 2026 Tschechien Sidney Crosby