Short-Trackerin Fontana ist Italiens Rekord-Medaillensammlerin

Nach Staffel-Silber hält sie nun bei 14 Olympia-Medaillen und übertrifft damit den Fechter Edoardo Mangiarotti.

Short-Track-Star Arianna Fontana hat sich am Mittwoch bei den Heim-Winterspielen in Mailand zur Rekord-Medaillensammlerin Italiens aufgeschwungen. Mit Silber in der olympischen 3.000-m-Frauenstaffel hält die 35-Jährige nun bei 14 Olympia-Medaillen.

Sie übertraf damit den Rekord des Fechters Edoardo Mangiarotti, der zwischen 1936 und 1960 13 Medaillen gewonnen hatte. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erlebte in der Halle mit, wie Fontana Geschichte schrieb.

Südkorea holte Gold

Staffel-Gold ging an Südkorea, Kanada holte Bronze. Fontana hat nun drei Medaillen bei den Heim-Spielen gewonnen, darunter Gold in der Mixed-Staffel. Ihr Olympia-Debüt hatte sie als Teenagerin 2006 in Turin gegeben, nun ist sie im Besitz von drei olympischen Gold-, sechs Silber- und fünf Bronzemedaillen.

Die 500-m-Distanz bei den Männern gewann unterdessen der Kanadier Steven Dubois vor den niederländischen Brüdern Melle und Jens van 't Wout. Nicolas Andermann war in dem Bewerb in den Vorläufen ausgeschieden.

