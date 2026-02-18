Nach einem medaillenlosen zwölften Wettkampftag greift Österreich im Rennen um die Medaillen wieder an.

Zum Auftakt startet Johanna Hiemer um 09:50 Uhr bei der neuen olympischen Disziplin Skibergsteigen mit ihrem Vorlauf. Das Halbfinale folgt ab 12:55 Uhr, ehe um 13:55 Uhr das Finale beginnt.

Ab 10:00 Uhr steht das Skispringen beim Männer-Teamsprint der Nordischen Kombination an. Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger visieren dabei eine Medaille an. Um 14:00 Uhr folgt die Entscheidung beim Skilanglauf über 2x 7,5 km.

Daraufhin greift Paul Verbnjak ab 10:30 Uhr beim Sprint der Männer im Skibergsteigen im Vorlauf an. Das Halbfinale beginnt um 13:25 Uhr, die Finalentscheidung folgt um 14:15 Uhr.

Ebenfalls ab 10:30 Uhr will Ski-Freestyler Samuel Baumgartner bei der Qualifikation auf der Halfpipe überzeugen.

Danach steht um 16:30 Uhr beim Eisschnelllauf mit Alexander Farthofer und Gabriel Odor der Medaillenkampf über 1500 Meter an.

Abschließend will die Eiskunstläuferin Olga Mikutina um 19:30 Uhr für einen erfolgreichen Einzel-Abschluss mit ihrer Kür sorgen.

Die Einsätze der Österreicher am Donnerstag, 19. Februar 2026:

Skibergsteigen:

09:50 Uhr/12:55 Uhr/13:55 Uhr: Frauen Skibergsteigen - Johanna Hiemer

Nordische Kombination:

10:00 Uhr/14:00 Uhr: Männer Nordische Kombination, Teamsprint - Johannes Lamparter/Stefan Rettenegger

Skibergsteigen:

10:30 Uhr/13:25 Uhr/14:15 Uhr: Männer Skibergsteigen - Paul Verbnjak

Ski Freestyle:

10:30 Uhr: Männer Halfpipe, Qualifikation - Samuel Baumgartner

Eisschnelllauf:

16:30 Uhr: Männer 1500 Meter - Alexander Farthofer, Gabriel Odor

Eiskunstlauf:

19:30 Uhr: Frauen, Kür - Olga Mikutina