Olympia LIVE - Donnerstag 19.2.: Programm und Österreicher

Am Donnerstag kämpft Österreich in mehreren Bewerben um olympisches Edelmetall. Das Highlight des Tages ist der Teamsprint der Nordischen Kombination.

Nach einem medaillenlosen zwölften Wettkampftag greift Österreich im Rennen um die Medaillen wieder an.

Zum Auftakt startet Johanna Hiemer um 09:50 Uhr bei der neuen olympischen Disziplin Skibergsteigen mit ihrem Vorlauf. Das Halbfinale folgt ab 12:55 Uhr, ehe um 13:55 Uhr das Finale beginnt.

Ab 10:00 Uhr steht das Skispringen beim Männer-Teamsprint der Nordischen Kombination an. Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger visieren dabei eine Medaille an. Um 14:00 Uhr folgt die Entscheidung beim Skilanglauf über 2x 7,5 km.

Daraufhin greift Paul Verbnjak ab 10:30 Uhr beim Sprint der Männer im Skibergsteigen im Vorlauf an. Das Halbfinale beginnt um 13:25 Uhr, die Finalentscheidung folgt um 14:15 Uhr.

Ebenfalls ab 10:30 Uhr will Ski-Freestyler Samuel Baumgartner bei der Qualifikation auf der Halfpipe überzeugen.

Danach steht um 16:30 Uhr beim Eisschnelllauf mit Alexander Farthofer und Gabriel Odor der Medaillenkampf über 1500 Meter an.

Abschließend will die Eiskunstläuferin Olga Mikutina um 19:30 Uhr für einen erfolgreichen Einzel-Abschluss mit ihrer Kür sorgen.

Die Einsätze der Österreicher am Donnerstag, 19. Februar 2026:

Skibergsteigen:

09:50 Uhr/12:55 Uhr/13:55 Uhr: Frauen Skibergsteigen - Johanna Hiemer

Nordische Kombination:

10:00 Uhr/14:00 Uhr: Männer Nordische Kombination, Teamsprint - Johannes Lamparter/Stefan Rettenegger

Skibergsteigen:

10:30 Uhr/13:25 Uhr/14:15 Uhr: Männer Skibergsteigen - Paul Verbnjak

Ski Freestyle:

10:30 Uhr: Männer Halfpipe, Qualifikation - Samuel Baumgartner

Eisschnelllauf:

16:30 Uhr: Männer 1500 Meter - Alexander Farthofer, Gabriel Odor

Eiskunstlauf:

19:30 Uhr: Frauen, Kür - Olga Mikutina

Das gesamte Programm am 19. Februar:

