Eishockey bei Olympia: Der Modus, die Referees, die Regeln

Die NHL-Referees werden wohl vor allem bei den Spielen der fast ausschließlich mit NHL-Cracks bestückten Teams (CAN, USA, SWE, FIN) eingesetzt, die Nationalität spielt ohnehin keine Rolle. Auch bei den Finalspielen wären Einsätze der IIHF-Referees eine Überraschung.

Bemerkenswert: Die DEL stellt mit Andre Schrader sowie Andris Ansons und Sean MacFarlane gleich drei Headreferees. MacFarlane (USA) und Michael Campbell (CAN) erweitern das nordamerikansiche Head-Aufgebot durch die Hintertür um weitere zwei Mann, dazu kommen noch drei Nicht-NHL-Linesmen aus Übersee.

Weder Head-Referees noch Linesmen stellen neben dem Gastgeberland die Slowakei, Lettland, Frankreich und die Schweiz, deren internationale Ref-Einsätze in der Ära nach IIHF-Präsident Rene Fasel stark zurückgegangen sind.

Die Regeln

Grundsätzlich gilt: Olympia ist (gerade noch so) ein IIHF-Turnier, daher gelten auch die internationalen Regeln. Zwar näherte sich das IIHF-Regelbuch in den letzten Jahren immer mehr dem aus der NHL an, trotzdem bleiben noch einige Unterschiede bestehen.

Was am augenscheinlichsten sein könnte: Im Gegensatz zur NHL werden in Europa die Center bei Faceoff-Vergehen nicht weggeschickt, sondern bekommen noch eine zweite Chance. Diese Regel gibt es in der NHL (noch) nicht, dort muss bei einem Vergehen ein anderer Spieler ran. Das könnte zumindest zu Beginn für Verwirrung sorgen.

Auch bei Penalty-Shots und Shootouts gibt es Unterschiede: In der NHL muss stets der gefoulte Spieler ran, in Europa darf der Schütze wie beim Fußball frei gewählt werden (ausgenommen Goalies). Bei Shootouts treten laut IIHF-Regeln (die ICE oder DEL weichen davon ab) fünf Spieler pro Team an, in der NHL nur drei.

Für die meisten Diskussionen vor Olympia sorgen die divergierenden Regeln zu Faustkämpfen. Bezeichnend dafür, dass die IIHF den Artikel zum "Fighting" im "Pearlclutcher"-Stil beginnt: "Fighting ist not part of international ice hockey´s DNA."