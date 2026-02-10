Lamparter: "Ohne Medaille wäre es für mich eine Enttäuschung"

Als Gesamtweltcup-Führender reist Johannes Lamparter zu den Olympischen Spielen nach Val di Fiemme. Dadurch ist der Tiroler einer der absoluten Top-Favoriten auf eine Goldmedaille.

Doch in fast genau derselben Situation befand sich Lamparter schon bei den vergangenen Winterspielen in Peking. Damals reiste er als Weltcup-Führender mit sieben Podestplätzen in Folge nach China.

Ein letztes Mal Olympia? Zwei Traditions-Sportarten vor dem Aus >>>

Bei Olympia riss die Serie dann jedoch. Von der Großschanze wurde der Tiroler nur Sechster und im Team-Bewerb sowie von der Normalschanze Vierter, wobei er eine Medaille nur um vier bzw. zwei Sekunden verpasste.

"Vor vier Jahren war es genau das Gleiche. Ich bin als Gesamtweltcup-Führender nach Peking gefahren und natürlich war ich ein Favorit. Es hat dann aber nicht funktioniert", sagt der 24-Jährige bei der Olympia-Einkleidung im Vorfeld der Spiele gegenüber LAOLA1.