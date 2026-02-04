Warum NHL-Spieler seit 2014 nicht mehr bei Olympia waren

Im Wirrnis zwischen IOC, IIHF, dem Veranstalterland und der NHL musste immer erst geklärt werden, wer für welche Kosten aufkommt, vor allem die Reise- und Versicherungskosten. Das IOC ging immer davon aus, alles in Bezug auf Olympia alleine entscheiden zu können und spreizte sich gegen Kostenübernahmen.

Was nach Sochi für die Klubeigentümer aber das Fass zum Überlaufen brachte: Sie durften dort nicht einmal mit den eigenen Spielern in Kontakt treten, wurden von diesen abgeschirmt.

Die Eigentümer hatten danach auch die besseren Karten: Im 2013 abgeschlossenen Rahmentarifvertrag wurde keine fixe Olympia-Teilnahme berücksichtigt, die NHLPA hatte offenbar auf den Goodwill der Eigentümer gesetzt - und der war nach Sochi am Ende.

2018 und 2022 ohne NHL-Profis

Das Turnier 2018 in Pyeongchang sollte folgerichtig ohne NHL-Beteiligung über die Bühne gehen, Russland gewann Gold und dann auch wieder nicht: Aufgrund eines Doping-Skandals durften alle Sportler nur als "Olympische Athleten aus Russland" antreten.

Der CBA zwischen Liga und Spielergewerkschaft wurde 2020 bis 2026 verlängert, im "Memorandum of Unterstanding" (MOU) wurde Artikel 24, der sich mit internationalen Spielen beschäftigte, auf Olympia erweitert.

Die Liga verpflichtete sich zu einer Teilnahme in 2022 und 2026, "vorbehaltlich einer Einigung über akzeptable Bedingungen zwischen NHL, NHLPA, der IIHF und/oder dem IOC."

2022 sollte aber ein anderes Problem bringen, nämlich Corona. Die Liga gab im Dezember 2021 bekannt, aufgrund der Covid-Problematik nicht am Turnier in Peking teilzunehmen. Von der NHLPA kam kein großer Einwand.

2026 - wieder nur ein Einzelfall oder der Start in eine neue Ära?

Covid ging vorbei, 2026 nahte: Nach Mailand im Februar sollte auch die NHL-Teilnahme 2030 in Frankreich gesichert sein, NHL-Boss Gary Bettman, NHLPA-Chef Marty Walsh und IIHF-Präsident Luc Tardif bestätigten das schon im Februar 2024.

Allerdings: Im MOU, mit dem der Rahmentarifvertrag im Juli 2025 bis September 2030 verlängert wurde, ergibt eine Suche nach dem Begriff "Olympics" keinen Treffer, das letzte abgesicherte Turnier wäre daher 2026.