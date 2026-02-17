NEWS
NHL-Power! Das sind die Viertelfinal-Paarungen der Winterspiele
Beim Eishockey-Turnier der Männer bei den Olympischen Winterspielen kämpfen noch acht Nationen um den Olympiasieg. Das sind die Viertelfinal-Paarungen:
Einen großartigen Eishockeysport dürfen die Eishockey-Fans auf der gesamten Welt derzeit bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien bestaunen.
Nun beginnt mit dem Viertelfinale auch die spannende Phase im Kampf um die Medaillen.
Die Viertelfinal-Partien der Winterspiele im Überblick
Bereits am Mittwoch stehen diese vier Partien am Programm:
Slowakei vs. Deutschland (ab 12:10 Uhr im LIVE-Ticker)
Kanada vs. Tschechien (ab 16:40 Uhr im LIVE-Ticker)
Finnland vs. Schweiz (ab 18:10 Uhr im LIVE-Ticker)
USA vs. Schweden (ab 21:10 Uhr im LIVE-Ticker)