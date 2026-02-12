Kanadas Männer überrollen Tschechien zum Eishockey-Auftakt

Das Starensemble von Kanada hat am Donnerstag in seinem ersten Spiel bei den Olympischen Spielen seine Favoritenrolle untermauert.

Die Nordamerikaner bezwangen Tschechien 5:0 (1:0,2:0,2:0). Den ersten Treffer der Kanadier erzielte mit Macklin Celebrini der jüngste Spieler im Team: Der 19-Jährige traf 5,7 Sekunden vor der ersten Pause.

In den folgenden zwei Dritteln erzielten die Nordamerikaner je zwei Tore. NHL-Topscorer Connor McDavid ließ sich drei Assists gutschreiben.

Goalie Jordan Binnington feierte dank 26 Paraden einen Shutout und trotzte damit den Kritikern - seine Abwehrquote in der Liga in dieser Saison beträgt bisher nur 86,4 Prozent.

