Kanadas Männer überrollen Tschechien zum Eishockey-Auftakt
Der Favorit gibt sich keine Blöße und gewinnt klar.
Das Starensemble von Kanada hat am Donnerstag in seinem ersten Spiel bei den Olympischen Spielen seine Favoritenrolle untermauert.
Die Nordamerikaner bezwangen Tschechien 5:0 (1:0,2:0,2:0). Den ersten Treffer der Kanadier erzielte mit Macklin Celebrini der jüngste Spieler im Team: Der 19-Jährige traf 5,7 Sekunden vor der ersten Pause.
In den folgenden zwei Dritteln erzielten die Nordamerikaner je zwei Tore. NHL-Topscorer Connor McDavid ließ sich drei Assists gutschreiben.
Goalie Jordan Binnington feierte dank 26 Paraden einen Shutout und trotzte damit den Kritikern - seine Abwehrquote in der Liga in dieser Saison beträgt bisher nur 86,4 Prozent.
