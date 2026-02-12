NEWS

Kanadas Eishockey-Frauen komplettieren Viertelfinale

Die Titelverteidigerinnen besiegen die Finninnen eindeutig.

Kanadas Eishockey-Frauen komplettieren Viertelfinale Foto: © GETTY
Kanadas Eishockey-Frauen kompettieren am Donnerstag im Nachtragsspiel der ersten Runde der Gruppe A das Viertelfinale bei den Olympischen Spielen in Mailand.

Die Titelverteidigerinnen zeigen sich von der 0:5-Schlappe gegen die USA gut erholt und haben in Gruppe A mit Finnland beim 5:0-Sieg keine Probleme. Sie sichern sich damit den zweiten Gruppenrang hinter den bisher ungeschlagenen US-Amerikanerinnen.

Verschiebung wegen Norovirus

Das neu angesetzte Spiel, das am vergangenen Donnerstag verschoben worden war, nachdem Mitglieder der finnischen Mannschaft positiv auf das Norovirus getestet worden waren, wurde nun zum Duell um den zweiten Platz in der Gruppe, aus der alle fünf Mannschaften ins Viertelfinale einziehen.

Die Runde der letzten acht beginnt bereits am Freitag, wenn zunächst Tschechien auf Schweden trifft (16.40 Uhr). Am Abend (21.10) treffen die USA auf Gastgeber Italien. Am Samstag spielt zunächst Kanada gegen Deutschland, am Abend dann Finnland gegen die Schweiz.

