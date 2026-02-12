Reichel & Peterka: Wie sich Karrieren unterschiedlich entwickeln

Die Karriere nach dem Draft

Doch die Covid-Wirren, die natürlich auch die NHL betrafen, waren schnelle Übersiedlungen nach Übersee für beide Cracks kein Thema.

Reichel spielte die erst im Dezember beginnende DEL-Saison durchgehend für die Eisbären, Peterka übersiedelte nach 12 Spielen für Salzburg auch schnell wieder nach München.

Beide Cracks unterschieben im Juni 2021 ihre Entry-Level-Deals. Reichel verdiente aufgrund seines Draft-Status etwas mehr als Peterka, vor allem in puncto Grundgehalt und Performance Boni, die für ihn weit höher ausfielen.

Die Karriere der beiden schien sich nach dem Draft zugunsten von Reichel zu drehen. Beide performten in der AHL ausgezeichnet (jeweils ungefähr ein Punkt pro Spiel). Peterka spielte in dieser Saison zwei Mal in der NHL.

Reichel kam aber 2020/21 schon auf elf NHL-Spiele, wodurch sein Kontrakt sofort schlagend wurde. Die Grenze ist zehn Spiele, was die Blackhawks aber getrost ignorierten. War das schon das erste Anzeichen einer größeren Ungeduld mit ihm?

Für beide Forwards ging es aber auch in der zweiten Saison nach dem Draft weiter bergauf. Peterka durfte die ganze Saison bei Buffalo verbringen (32 Punkte in 77 Spielen), Reichel absolvierte den Großteil der Spielzeit zwar in Rockford, seine 15 Punkte in 23 NHL-Spielen machten den Verantwortlichen und Fans jedoch Lust auf mehr.

Der Scheideweg für die beiden war dann der Sommer und Herbst 2023. Reichel kam in Chicago schon aus dem Camp heraus nicht mehr so recht auf Touren, musste im Februar 2024 wieder zurück in die AHL. Peterka dagegen hatte die Minor Leagues für immer hinter sich gelassen, steigerte seine Punkeausbeute auf 50 und anschließend 68, erwies sich noch dazu als verletzungsresistent.

Neue Verträge und Destinationen

Reichels Einstiegsvertrag mit den Blackhawks ging eben schon 2024 zu Ende. Nach den überschaubaren Leistungen sprang beim nächsten Zwei-Jahres-Vertrag nur eine kleine Erhöhung auf 1,2 Millionen heraus. Zwar spielte er die gesamte Saison bis auf einige Healthy Scratches 24/25 in Chicago, seine Leistungskurve tendierte aber eher nach unten als noch oben.

Peterka - in dieser Saison eben noch in seinem ELD - brachte sich mit 68 Punkten in 77 Spielen dagegen in eine gute Ausgangsposition. Die Sabres hielten zwar weiter seine Rechte als Restricted Free Agent, doch Peterkas Lager ließ eine gewisse Unzufriedenheit mit der notorisch erfolglosen Organisation durchscheinen.

Dazu kam natürlich großes Interesse anderer Teams, die Sabres tradeten ihn dann auch Ende Juni 2025 nach Utah. Die Zahlen seines neuen Vertrags in der Mormomen-Stadt: 5 Jahre zu je 7,7 Millonen Dollar, also das sechsfache von Reichel in der heurigen Saison.