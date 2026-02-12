In den Trainingseinheiten vor Turnierbeginn deutete sich bereits an, welches Vertrauen der Trainerstab in ihn setzt. Celebrini lief regelmäßig in einer Top-Linie an der Seite von McDavid und Tom Wilson auf – ein deutliches Signal dafür, welche Rolle ihm im kanadischen Kader zugetraut wird.

Dass ein Teenager in einem mit NHL-Superstars gespickten kanadischen Kader diese Aufmerksamkeit erhält, ist kein Zufall. Es ist das Resultat einer Entwicklung, die seit Jahren als außergewöhnlich gilt und inzwischen auch statistisch historisch wirkt.

Kindheit im Hochleistungsumfeld

Geboren am 13. Juni 2006 in North Vancouver, wuchs Celebrini in einem Umfeld auf, das Professionalität früh zur Selbstverständlichkeit machte.

Sein Vater Rick, ein renommierter Sportwissenschaftler im US-Profisport, arbeitete unter anderem für die Golden State Warriors. Die Familie lebte zeitweise in Kalifornien, wo Macklin und sein zwei Jahre älterer Bruder Aiden Zugang zu modernsten Trainingsmethoden erhielten.

Doch trotz der Nähe zur NBA war Eishockey früh seine Leidenschaft. Trainer beschrieben ihn schon als Kind als außergewöhnlich analytisch, detailverliebt und ehrgeizig. Eigenschaften, die ihn rasch zu einem der begehrtesten Nachwuchsspieler Nordamerikas machten.

Dominanz im Nachwuchs und College

Sein Durchbruch kam bei den Chicago Steel in der USHL.

Dort dominierte Celebrini als 16-Jähriger die Liga, wurde Topscorer und zum Player of the Year gewählt. Mit 86 Punkten in 50 Spielen spielte er nicht nur produktiv, sondern kontrollierte Spiele auf eine Weise, die Scouts an deutlich ältere Spieler erinnerte.

An der Boston University folgte eine historische College-Saison. Mehr als 60 Punkte und schließlich der Hobey Baker Award als bester NCAA-Spieler - als einer der jüngsten Gewinner überhaupt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt galt er als sicherer Nummer-1-Pick im NHL Draft.

2024 wählten ihn die San Jose Sharks an erster Stelle. Eine Franchise im Neuaufbau, die ein neues Gesicht suchte - und es in Celebrini fand.

Der Durchbruch im zweiten NHL-Jahr

In seiner zweiten NHL-Saison hat Celebrini den Schritt vom Top-Talent zum dominierenden Spieler endgültig vollzogen. Mit 81 Punkten liegt er als 19-Jähriger auf Rang vier der NHL-Scorerwertung, noch vor Superstars wie Leon Draisaitl, David Pastrnak oder Kirill Kaprizov.