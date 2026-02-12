NEWS

Lollobrigida holt im Eisschnelllauf-Krimi nächstes Gold

Die Großnichte von Filmdiva gewinnt nach dem 3.000-Meter-Bewerb nun auch die 5.000 m.

Lollobrigida holt im Eisschnelllauf-Krimi nächstes Gold Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Die Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida krönt sich mit ihrem zweiten Olympiasieg zur Langstrecken-Königin dieser Winterspiele.

Die 35-jährige Italienerin gewinnt fünf Tage nach ihrem überraschenden Triumph über 3.000 m auch über 5.000 m die Goldmedaille. In einem packenden Rennen kommt Weltmeisterin Lollobrigida nach 6:46,17 Minuten ins Ziel und war damit zehn Hundertstelsekunden schneller als die Niederländerin Merel Conijn. Dritte wurde Ragne Wiklund aus Norwegen.

Für Lollobrigida setzt sich das Olympia-Märchen bei den Heim-Spielen fort. Am vergangenen Samstag hatte die Großnichte der weltberühmten Filmdiva Gina Lollobrigida an ihrem 35. Geburtstag für das erste italienische Gold überhaupt gesorgt. Ihren Triumph feierte sie zusammen mit ihrem Sohn Tommaso, der im Mai 2023 geboren wurde. Ihm widmete Lollobrigida auch ihren ersten Olympiasieg.

