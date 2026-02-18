Ski Alpin Medaillenspiegel: Österreich ist Nummer 3

Goldjunge! Franjo von Allmen als Ski-König von Olympia
Österreich auf Rang 3
Gastgeber Italien landet – auch dank Doppel-Gold von Federica Brignone – auf Rang 2 im Nationenranking.
Österreich reiht sich mit ein Mal Gold, zwei Mal Silber und ein Mal Bronze auf Rang 3 ein. Doch auch abseits dieser Dominanz bieten die technischen Disziplinen sowie die Team-Entscheidungen Hochspannung bis zum letzten Torlaufschwung.
In unserer detaillierten Übersicht findest du die vollständige Bilanz aller alpinen Entscheidungen. Wir zeigen dir, welche Athletinnen und Athleten in Italien über Edelmetall jubeln und wie das finale Klassement im internationalen Vergleich ausschaut:
Medaillenspiegel Ski Alpin
