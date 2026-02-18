Ski Alpin Medaillenspiegel: Österreich ist Nummer 3

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina sind für die alpinen Skistars Geschichte.

In insgesamt 10 packenden Bewerben auf den legendären Pisten von Bormio und Cortina d’Ampezzo kämpft die Weltelite um Gold, Silber und Bronze.

Schweiz die klare Alpin-Nummer-1

Die unangefochtene Nummer 1 der Alpin-Bewerbe ist dank der Dominanz der Männer die Schweiz.

Als der große Triumphator dieser Spiele geht zweifelsohne Franjo von Allmen hervor: Mit seinen drei Goldmedaillen drückt der Schweizer den Speed-Bewerben seinen ganz persönlichen Stempel auf und schreibt damit olympische Geschichte.