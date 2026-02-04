Rückblick auf Olympia 2022: Die erfolgreichsten Medaillensammler

Im Medaillenspiegel der Sportler:innen der Olympischen Spiele in Peking gab der Nordische Bereich den Ton an.

Erfolgreichster Teilnehmer war mit Johannes Thingnes Boe ein Biathlet. Der Norweger gewann vier Goldmedaillen - dazu noch ein Mal Bronze.

Der russische Langläufer Alexander Bolshunov war mit ebenfalls fünf Medaillen - 3 Mal Gold, 1 Mal Silber und 1 Mal Bronze - die Nummer 2.

Roeiseland knapp vor Eisschnelllauf-Star

Bei den Damen stellte ebenfalls Biathlon die erfolgreichste Olympionikin: Marte Olsbu Roeiseland reiste mit 3 Mal Gold und 2 Mal Bronze aus Peking heim. Dahinter folgte dann mit Irene Schouten die erste Nicht-Nordische: Die Niederländerin gewann im Eisschnelllauf 3 Gold- und 1 Bronze-Medaille.

Erfolgreichster Österreicher war Johannes Strolz, der es mit zwei Mal Gold und ein Mal Silber in die Top 10 schaffte.

Die erfolgreichsten Sportler:innen bei Olympia 2022