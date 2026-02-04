NEWS

Alle Olympiasieger in der Männer-Abfahrt

Wer sind die Könige der Abfahrt? Von Toni Sailer bis zu den heutigen Stars: Die Liste aller Olympiasieger in der Abfahrt der Herren. Alle Medaillen-Gewinner

Alle Olympiasieger in der Männer-Abfahrt Foto: © GEPA
Die Abfahrt der Herren ist das prestigeträchtigste Rennen der Olympischen Winterspiele. Mut, Geschwindigkeit und perfekte Technik entscheiden auf den schwierigsten Pisten der Welt über Ruhm und Ehre.

Seit der Premiere der alpinen Abfahrt im Jahr 1948 haben sich legendäre Namen in die Geschichtsbücher eingetragen und den Olymp mit ihren Goldfahrten erobert.

Alle Olympiasieger und Medaillengewinner in der Abfahrt:

JahrGoldSilberBronze
2022Beat Feuz (SUI)Johan Clarey (FRA)Matthias Mayer (AUT)
2018Aksel Lund Svindal (NOR)Kjetil Jansrud (NOR)Beat Feuz (SUI)
2014Matthias Mayer (AUT)Christof Innerhofer (ITA)Kjetil Jansrud (NOR)
2010Didier Defago (SUI)Aksel Svindal (NOR)Bode Miller (USA)
2006Antoine Deneriaz (FRA)Michael Walchhofer (AUT)Bruno Kernen (SUI)
2002Fritz Strobl (AUT)Lasse Kjus (NOR)Stephan Eberharter (AUT)
1998Jean-Luc Cretier (FRA)Lasse Kjus (NOR)Hannes Trinkl (AUT)
1994Tommy Moe (USA)Kjetil-Andre Aamodt (NOR)Ed Podivinsky (CAN)
1992Patrick Ortlieb (AUT)Franck Piccard (FRA)Günther Mader (AUT)
1988Pirmin Zurbriggen (SUI)Peter Müller (SUI)Franck Piccard (FRA)
1984Bill Johnson (USA)Peter Müller (SUI)Anton Steiner (AUT)
1980Leonhard Stock (AUT)Peter Wirnsberger (AUT)Steve Podborski (CAN)
1976Franz Klammer (AUT)Bernhard Russi (SUI)Herbert Plank (ITA)
1972Bernhard Russi (SUI)Roland Collombin (SUI)Heinrich Messner (AUT)
1968Jean-Claude Killy (FRA)Guy Perrilat (FRA)Jean-Daniel Dätwyler (SUI)
1964Egon Zimmermann (AUT)Leo Lacroix (FRA)Wolfgang Bartels (BRD)
1960Jean Vuarnet (FRA)Hans-Peter Lanig (BRD)Guy Perrilat (FRA)
1956Toni Sailer (AUT)Raymond Fellay (SUI)Andreas Molterer (AUT)
1952Zeno Colo (ITA)Othmar Schneider (AUT)Christian Pravda (AUT)
1948Henri Oreiler (FRA)Franz Gabl (AUT)Molitor (SUI)/Olinger (SUI)

