|Jahr
|Gold
|Silber
|Bronze
|2022
|Beat Feuz (SUI)
|Johan Clarey (FRA)
|Matthias Mayer (AUT)
|2018
|Aksel Lund Svindal (NOR)
|Kjetil Jansrud (NOR)
|Beat Feuz (SUI)
|2014
|Matthias Mayer (AUT)
|Christof Innerhofer (ITA)
|Kjetil Jansrud (NOR)
|2010
|Didier Defago (SUI)
|Aksel Svindal (NOR)
|Bode Miller (USA)
|2006
|Antoine Deneriaz (FRA)
|Michael Walchhofer (AUT)
|Bruno Kernen (SUI)
|2002
|Fritz Strobl (AUT)
|Lasse Kjus (NOR)
|Stephan Eberharter (AUT)
|1998
|Jean-Luc Cretier (FRA)
|Lasse Kjus (NOR)
|Hannes Trinkl (AUT)
|1994
|Tommy Moe (USA)
|Kjetil-Andre Aamodt (NOR)
|Ed Podivinsky (CAN)
|1992
|Patrick Ortlieb (AUT)
|Franck Piccard (FRA)
|Günther Mader (AUT)
|1988
|Pirmin Zurbriggen (SUI)
|Peter Müller (SUI)
|Franck Piccard (FRA)
|1984
|Bill Johnson (USA)
|Peter Müller (SUI)
|Anton Steiner (AUT)
|1980
|Leonhard Stock (AUT)
|Peter Wirnsberger (AUT)
|Steve Podborski (CAN)
|1976
|Franz Klammer (AUT)
|Bernhard Russi (SUI)
|Herbert Plank (ITA)
|1972
|Bernhard Russi (SUI)
|Roland Collombin (SUI)
|Heinrich Messner (AUT)
|1968
|Jean-Claude Killy (FRA)
|Guy Perrilat (FRA)
|Jean-Daniel Dätwyler (SUI)
|1964
|Egon Zimmermann (AUT)
|Leo Lacroix (FRA)
|Wolfgang Bartels (BRD)
|1960
|Jean Vuarnet (FRA)
|Hans-Peter Lanig (BRD)
|Guy Perrilat (FRA)
|1956
|Toni Sailer (AUT)
|Raymond Fellay (SUI)
|Andreas Molterer (AUT)
|1952
|Zeno Colo (ITA)
|Othmar Schneider (AUT)
|Christian Pravda (AUT)
|1948
|Henri Oreiler (FRA)
|Franz Gabl (AUT)
|Molitor (SUI)/Olinger (SUI)
NEWS
Alle Olympiasieger in der Männer-Abfahrt
Wer sind die Könige der Abfahrt? Von Toni Sailer bis zu den heutigen Stars: Die Liste aller Olympiasieger in der Abfahrt der Herren. Alle Medaillen-Gewinner
Die Abfahrt der Herren ist das prestigeträchtigste Rennen der Olympischen Winterspiele. Mut, Geschwindigkeit und perfekte Technik entscheiden auf den schwierigsten Pisten der Welt über Ruhm und Ehre.
Seit der Premiere der alpinen Abfahrt im Jahr 1948 haben sich legendäre Namen in die Geschichtsbücher eingetragen und den Olymp mit ihren Goldfahrten erobert.