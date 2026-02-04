Die Abfahrt der Herren ist das prestigeträchtigste Rennen der Olympischen Winterspiele. Mut, Geschwindigkeit und perfekte Technik entscheiden auf den schwierigsten Pisten der Welt über Ruhm und Ehre.

Seit der Premiere der alpinen Abfahrt im Jahr 1948 haben sich legendäre Namen in die Geschichtsbücher eingetragen und den Olymp mit ihren Goldfahrten erobert.

Alle Olympiasieger und Medaillengewinner in der Abfahrt: