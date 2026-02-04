Trotz Alterslimits: Stoss bis 2030 IOC-Mitglied

Trotz des Erreichens des Alterslimits von 70 Jahren im heurigen Kalenderjahr ist die Amtszeit von Karl Stoss als IOC-Mitglied um vier Jahre verlängert worden.

Wie ein gleichaltriger Südafrikaner wurde Stoss aufgrund seiner Funktion als Leiter der Programm-Kommission die Bestellung bis 2030 gewährt, teilte das Internationale Olympische Komitee am Mittwoch mit.

Stoss ist seit 2016 IOC-Mitglied, 2024 wurde er wiedergewählt. Von 2009 bis 2025 war der Vorarlberger ÖOC-Präsident.