NEWS
Trotz Alterslimits: Stoss bis 2030 IOC-Mitglied
Der Vorarlberger wird heuer 70, seine Amtszeit beim IOC wird dennoch verlängert.
Trotz des Erreichens des Alterslimits von 70 Jahren im heurigen Kalenderjahr ist die Amtszeit von Karl Stoss als IOC-Mitglied um vier Jahre verlängert worden.
Wie ein gleichaltriger Südafrikaner wurde Stoss aufgrund seiner Funktion als Leiter der Programm-Kommission die Bestellung bis 2030 gewährt, teilte das Internationale Olympische Komitee am Mittwoch mit.
Stoss ist seit 2016 IOC-Mitglied, 2024 wurde er wiedergewählt. Von 2009 bis 2025 war der Vorarlberger ÖOC-Präsident.