NEWS

Alle Olympiasiegerinnen in der Abfahrt

Die Abfahrts-Königinnen bei Olympia: ⛷️ Wer holte Gold in der Abfahrt? Die komplette Liste aller Olympiasiegerinnen und alle Medaillengewinnerinnen seit 1948:

Alle Olympiasiegerinnen in der Abfahrt Foto: © GEPA
Kommentare

Die Abfahrt der Damen steht für puren Speed, technische Finesse und den Kampf gegen die Hundertstelsekunden.

Seit die alpine Abfahrt 1948 in St. Moritz olympisch wurde, haben sich die besten Skifahrerinnen der Welt auf den spektakulärsten Abfahrten der Welt gemessen.

Besonders für Österreich ist diese Disziplin eng mit großen Emotionen und historischen Erfolgen verknüpft.

Alle Olympiasiegerinnen in der Abfahrt

JahrGoldSilberBronze
2022Suter (SUI)Goggia (ITA)Delago (ITA)
2018Goggia (ITA)Mowinckel (NOR)Vonn (USA)
2014Maze (SLO), Gisin (SUI)Gut (SUI)
2010Lindsey Vonn  USAJulia Mancuso  USAElisabeth Görgl  AUT
2006Michaela Dorfmeister  AUTMartina Schild  SUIAnja Pärson  SWE
2002Caroline Montillet  FRAIsolde Kostner  ITARenate Götschl  AUT
1998Katja Seizinger  GERPernilla Wiberg  SWEFlorence Masnada  FRA
1994Katja Seizinger  GERPicabo Street  USAIsolde Kostner  ITA
1992Kerrin Lee-Gartner  CANHillary Lindh  USAVeronika Wallinger  AUT
1988Marina Kiehl  BRDBrigitte Oertli  SUIKaren Percy  CAN
1984Michaela Figini  SUIMaria Walliser  SUIOlga Charvatova  TCH
1980Annemarie Moser-Pröll  AUTHanni Wenzel  LIEMarie-Therese Nadig  SUI
1976Rosi Mittermeier  BRD Brigitte Totschnig  AUTCindy Nelson  USA
1972Marie-Therese Nadig  SUIAnnemarie Moser-Pröll  AUTSusan Corrock  USA
1968 Olga Pall  AUTIsabelle Mir  FRAChristl Haas  AUT
1964Christl Haas  AUTEdith Zimmermann  AUTTraudl Hecher  AUT
1960Heidi Biebl  BRDPenny Pitou  USATraudl Hecher  AUT
1956Madeleine Berthod  SUIFrieda Dänzer  SUILucille Wheeler  CAN
1952Trude Jochum-Beiser  AUTAnnemarie Buchner  GERGiuliana Minuzzo  ITA
1948Hedy Schlunegger  SUITrude Jochum-Beiser  AUT Resi Hammerer  AUT

Mehr zum Thema

Alle Olympiasieger in der Männer-Abfahrt

Alle Olympiasieger in der Männer-Abfahrt

Olympia
Österreichs Peking-Bilanz: Die Medaillensammler bei Olympia 2022

Österreichs Peking-Bilanz: Die Medaillensammler bei Olympia 2022

Olympia
1
ÖOC-Medaillen nach Sportarten: Ewige Statistik bei Winterspielen

ÖOC-Medaillen nach Sportarten: Ewige Statistik bei Winterspielen

Olympia
Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Männer

Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Männer

Olympia
1
Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen

Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen

LAOLA1
Olympia Mixed-Bewerb bei den Alpinen ist Geschichte

Olympia Mixed-Bewerb bei den Alpinen ist Geschichte

Olympia
Rückblick auf Olympia 2022: Die erfolgreichsten Medaillensammler

Rückblick auf Olympia 2022: Die erfolgreichsten Medaillensammler

Olympia

Kommentare

Wintersport Olympia 2022 Peking Olympische Spiele Olympische Winterspiele Ski Alpin Ski Alpin - Olympia 2022 Abfahrt