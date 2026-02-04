|Jahr
|Gold
|Silber
|Bronze
|2022
|Suter (SUI)
|Goggia (ITA)
|Delago (ITA)
|2018
|Goggia (ITA)
|Mowinckel (NOR)
|Vonn (USA)
|2014
|Maze (SLO), Gisin (SUI)
|Gut (SUI)
|2010
|Lindsey Vonn USA
|Julia Mancuso USA
|Elisabeth Görgl AUT
|2006
|Michaela Dorfmeister AUT
|Martina Schild SUI
|Anja Pärson SWE
|2002
|Caroline Montillet FRA
|Isolde Kostner ITA
|Renate Götschl AUT
|1998
|Katja Seizinger GER
|Pernilla Wiberg SWE
|Florence Masnada FRA
|1994
|Katja Seizinger GER
|Picabo Street USA
|Isolde Kostner ITA
|1992
|Kerrin Lee-Gartner CAN
|Hillary Lindh USA
|Veronika Wallinger AUT
|1988
|Marina Kiehl BRD
|Brigitte Oertli SUI
|Karen Percy CAN
|1984
|Michaela Figini SUI
|Maria Walliser SUI
|Olga Charvatova TCH
|1980
|Annemarie Moser-Pröll AUT
|Hanni Wenzel LIE
|Marie-Therese Nadig SUI
|1976
|Rosi Mittermeier BRD
|Brigitte Totschnig AUT
|Cindy Nelson USA
|1972
|Marie-Therese Nadig SUI
|Annemarie Moser-Pröll AUT
|Susan Corrock USA
|1968
|Olga Pall AUT
|Isabelle Mir FRA
|Christl Haas AUT
|1964
|Christl Haas AUT
|Edith Zimmermann AUT
|Traudl Hecher AUT
|1960
|Heidi Biebl BRD
|Penny Pitou USA
|Traudl Hecher AUT
|1956
|Madeleine Berthod SUI
|Frieda Dänzer SUI
|Lucille Wheeler CAN
|1952
|Trude Jochum-Beiser AUT
|Annemarie Buchner GER
|Giuliana Minuzzo ITA
|1948
|Hedy Schlunegger SUI
|Trude Jochum-Beiser AUT
|Resi Hammerer AUT
NEWS
Alle Olympiasiegerinnen in der Abfahrt
Die Abfahrts-Königinnen bei Olympia: ⛷️ Wer holte Gold in der Abfahrt? Die komplette Liste aller Olympiasiegerinnen und alle Medaillengewinnerinnen seit 1948:
Die Abfahrt der Damen steht für puren Speed, technische Finesse und den Kampf gegen die Hundertstelsekunden.
Seit die alpine Abfahrt 1948 in St. Moritz olympisch wurde, haben sich die besten Skifahrerinnen der Welt auf den spektakulärsten Abfahrten der Welt gemessen.
Besonders für Österreich ist diese Disziplin eng mit großen Emotionen und historischen Erfolgen verknüpft.