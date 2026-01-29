Olympia 2026: Diese Bewerbe sind neu dabei

Sportart
Disziplin
Skibergsteigen
Sprint (Männer)
Sprint (Frauen)
Mixed-Staffel
Rennrodeln
Doppelsitzer (Frauen)
Skeleton
Mixed-Staffel
Skispringen
Großschanze, Einzel (Frauen)
Super-Teambewerb (Männer)
Freestyle-Ski
Dual-Moguls (Männer)
Dual-Moguls (Frauen)
Ski Alpin
Team-Kombination (Männer)
Team-Kombination (Frauen)
Nordische Kombination
Teamsprint (Männer)
Andersrum gibt es natürlich auch einige Bewerbe, die 2022 noch im Programm aufschienen, das 2026 jedoch nicht mehr tun. Unter anderem auch die traditionellen Vier-Mann-Teambewerbe der Männer im Skispringen und der Nordischen Kombination, die durch Teambewerbe mit nur zwei Athleten ersetzt wurden.
Auch im Bereich Ski Alpin wurden die traditionellen Kombinationen gestrichen, genauso wie der 2018 und 2022 durchgeführte Parallel-Teambewerb.
Pikant: Mit dem Skisprung-Teambewerb, der Alpinen Ski-Kombination der Männer (Johannes Strolz) und dem Ski-Teambewerb wurden drei Events gestrichen, in denen Österreich 2022 noch Gold gewann.
Diese Events wurden aus dem Wettkampf-Kalender gestrichen:
Sportart
Disziplin
Skispringen
Vierer-Teambewerb (Männer)
Ski Alpin
Alpine Kombination (Männer)
Alpine Kombination (Frauen)
Mixed-Teambewerb
Nordische Kombination
Vierer-Teambewerb (Männer)