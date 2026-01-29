Olympia 2026: Diese Bewerbe sind neu dabei

Olympia 2026 steht vor der Tür!

Am 6. Februar ertönt in Mailand der Startschuss, der gleichzeitig auch ein Debüt und einige Neuheiten mit sich bringt. So feiert mit dem Skibergsteigen, kurz Skimo (Skimoutaineering), im italienischen Bormio seine olympische Premiere.

Wir haben alle Bewerbe gesammelt, die 2026 erstmals im Olympischen Programm aufscheinen.

Diese Events sind neue dabei: