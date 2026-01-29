NEWS

Olympia 2026: Diese Bewerbe sind neu dabei

Von 6. bis 22. Februar 2026 kämpfen die Nationen in 116 Wettbewerben wieder um Gold, Silber und Bronze. Diese Disziplinen sind neu dabei:

Olympia 2026 steht vor der Tür!

Am 6. Februar ertönt in Mailand der Startschuss, der gleichzeitig auch ein Debüt und einige Neuheiten mit sich bringt. So feiert mit dem Skibergsteigen, kurz Skimo (Skimoutaineering), im italienischen Bormio seine olympische Premiere.

Wir haben alle Bewerbe gesammelt, die 2026 erstmals im Olympischen Programm aufscheinen.

Diese Events sind neue dabei:

Sportart

Disziplin

Skibergsteigen

Sprint (Männer)

Sprint (Frauen)

Mixed-Staffel

Rennrodeln

Doppelsitzer (Frauen)

Skeleton

Mixed-Staffel

Skispringen

Großschanze, Einzel (Frauen)

Super-Teambewerb (Männer)

Freestyle-Ski

Dual-Moguls (Männer)

Dual-Moguls (Frauen)

Ski Alpin

Team-Kombination (Männer)

Team-Kombination (Frauen)

Nordische Kombination

Teamsprint (Männer)

Andersrum gibt es natürlich auch einige Bewerbe, die 2022 noch im Programm aufschienen, das 2026 jedoch nicht mehr tun. Unter anderem auch die traditionellen Vier-Mann-Teambewerbe der Männer im Skispringen und der Nordischen Kombination, die durch Teambewerbe mit nur zwei Athleten ersetzt wurden.

Auch im Bereich Ski Alpin wurden die traditionellen Kombinationen gestrichen, genauso wie der 2018 und 2022 durchgeführte Parallel-Teambewerb.

Pikant: Mit dem Skisprung-Teambewerb, der Alpinen Ski-Kombination der Männer (Johannes Strolz) und dem Ski-Teambewerb wurden drei Events gestrichen, in denen Österreich 2022 noch Gold gewann.

Diese Events wurden aus dem Wettkampf-Kalender gestrichen:

Sportart

Disziplin

Skispringen

Vierer-Teambewerb (Männer)

Ski Alpin

Alpine Kombination (Männer)

Alpine Kombination (Frauen)

Mixed-Teambewerb

Nordische Kombination

Vierer-Teambewerb (Männer)

Diese Sportstätten herbergen die Olympischen Spiele 2026

San Siro (Mailand)
San Siro (Mailand)

