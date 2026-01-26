Österreichs prominenteste Abwesende bei Olympia 2026

115 Athlet:innen vertreten Österreich bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina.

Diese 115 Sportler fahren für Österreich zu Olympia >>>

Trotz des zweitgrößten rot-weiß-roten Aufgebots aller Zeiten haben nicht alle Sportler:innen den Sprung in das Aufgebot geschafft.

Während sogar manche Olympiasieger aufgrund nicht ausreichender Leistungen zuhause bleiben müssen, fehlen andere bekannte Namen verletzungsbedingt.

Welche österreichischen Top-Sportler nur zuschauen können: