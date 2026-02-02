Diese Österreich-Stars blieben ohne Olympia-Gold

Nur alle vier Jahre bietet sich die Chance auf olympisches Gold – und am Tag X muss alles zusammenpassen.

Während Athleten wie Matthias Mayer diesen Moment gleich mehrfach für sich nutzen konnten, blieb anderen der große Triumph - trotz herausragender Karrieren - verwehrt.

Einigen großen österreichischen Athleten läuft schon langsam die Zeit davon, sich den Traum von der olympischen Goldmedaille zu erfüllen. Für Athleten wie Vincent Kriechmayr, Manuel Feller, Janine Flock oder Andreas Prommegger werden 2026 wohl die letzten Olympischen Spiele werden.

Anlässlich dazu wirft LAOLA1 einen Blick auf jene österreichischen Gold-Hoffnungen, die nie über einen Olympiasieg jubeln durften. Noch aktive Profis werden nicht aufgeführt.

Markus Prock (Rodeln)

Medaillen: 2x Silber (1992, 1994), 1x Bronze (2002)