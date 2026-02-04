Stadlober: „Der Wintersport hält Österreich momentan am Laufen“

LAOLA1: Bei Olympischen Spielen im Nachbarland stellt man sich unweigerlich die Frage: Olympia in Österreich - ist das mittelfristig realistisch?

Stadlober: Die Chance haben wir mit Innsbruck 2026 vertan (Anm.: Bei einer Volksbefragung sprachen sich 53 Prozent gegen eine Olympia-Bewerbung von Innsbruck-Tirol 2026 aus). Da sieht man jetzt, das hätte genau gepasst. 2030 finden die Winterspiele in Frankreich statt, danach gehen sie sicher nach Asien oder Amerika. Die Chance besteht prinzipiell schon, vor allem wenn man sagt, die Spiele werden kleiner und bestehende Sportstätten genutzt. Aber ob ich es noch erleben werde? Es wäre schön. Vielleicht es ist sogar realistischer, Sommer-Spiele auszurichten, eventuell gemeinsam mit Ungarn, die haben ja großes Interesse. Aber das ist so weit weg.

LAOLA1: Was entgegnen Sie Menschen, die dem Wintersport skeptisch gegenüberstehen?

Stadlober: So wie wir jetzt dastehen, hält der Wintersport, der Wintertourismus im Speziellen, Österreich momentan am Laufen, weil die Industrie schwächelt. Der Tourismus ist auch verbunden mit Großereignissen wie der Ski-WM in Saalbach. Die haben einen Boost durch die WM bekommen, sie hatten in diesem Sommer eine Steigerung bei den Nächtigungen wie noch nie. Davon leben wir aber alle und das ist das, was wir brauchen. Und wenn bestehende Sportstätten da sind, dann können wir die ja nutzen. Und wir müssen auch weiter investieren und an Visionen festhalten. Wenn wir das nicht machen, werden wir noch weiter abrutschen.

LAOLA1: Was sind Ihre Visionen für Wintersport-Events in Österreich in Zukunft?

Stadlober: Natürlich wieder Weltmeisterschaften. Wir werden uns mit St. Anton für 2033 bewerben. Darüber hinaus sicher auch wieder einmal für eine Nordische WM. Das ist das, was den österreichischen Skiverband betrifft. Aber man braucht natürlich die Visionen, dass man wieder Großveranstaltungen in Österreich hat. Das betrifft genauso den Fußball. Warum kann Österreich nicht auch, so wie die Schweiz beispielsweise mit Basel, ein Austragungsort sein? Da braucht es halt die Sportstätten dazu, das ist notwendig. Da kommen wir wieder zum ÖSV: Ich bin der Meinung, dass wir eine Skihalle in Österreich brauchen. Das wird nicht mehr so lange dauern oder dauern können, bis das der Fall sein wird.

LAOLA1: Warum braucht es in einem Wintersportland wie Österreich in Zukunft Skihallen?

Stadlober: Es braucht sie vor allem im urbanen Raum. Wenn der Osten nicht mehr Ski fährt und es auch im Westen vielleicht immer weniger wird, wer hält dann die Tourismusregionen aufrecht, die wir brauchen? Wir können nicht nur von den ausländischen Gästen leben. Es ist wichtig, dass österreichische Kinder zumindest einmal am Ski gestanden sein sollten. Das kann auch Langlaufen oder Snowboarden sein. Aber sie sollten dieses Schneegefühl, dieses Wintergefühl in der Natur erleben, viele kennen das ja gar nicht und wissen nicht, wie schön das ist. Da spielt auch die Gesundheit mit rein. Deshalb brauchen wir eine Skihalle, oder es kann auch eine Schnee-Erlebniswelt sein. Das sind dann die Wintertourismus-Gäste von morgen.