Diese Olympia-Rekorde könnten 2026 geknackt werden

Die US-Amerikanerin hat ihr Comeback im Jahr 2024 mit einem klaren Ziel gestartet: Nochmal bei den Olympischen Spielen eine Medaille zu holen. Dass sie dazu absolut in der Lage wäre, hätte sie in der Weltcup-Saison 2025/26 bereits eindrucksvoll bewiesen.

Leider bekamen ihre Hoffnungen in der letzten Abfahrt vor Olympia einen großen Dämpfer. Vonn stürzte in Crans Montana schwer, hat ihren Traum von einer Olympia-Teilnahme jedoch nicht abgeschrieben. Lindsey Vonn meldet sich nach Sturz >>>

Schafft es die US-Amerikanerin tatsächlich, bei Olympia am Start zu stehen, könnte sie gleich mehrere Rekorde gefährden:

Fährt Vonn zu einer Medaille, wäre sie mit ihren 41 Jahren die älteste Olympia-Medaillengewinnerin im Alpinen Skisport.

Gelingt ihr die tatsächlich die Gold-Sensation, würde sie einen neuen Olympia-Rekord aufstellen für die längste Wartezeit zwischen der ersten und zweiten Goldmedaille. In Vancouver 2010 eroberte sie Gold in der Abfahrt - dazwischen liegen 16 Jahre.

Zudem würde sich die US-Amerikanerin mit ihren 41 Jahren zur ältesten weiblichen Olympiasiegerin in einem Individual-Event bei Olympischen Winterspielen - und damit selbstverständlich auch zur ältesten Ski-Olympiasiegerin - küren.

Noch hält den Rekord für die älteste Winter-Olympiasiegerin in einem Individual-Event Langläuferin Marit Bjørgen (37 Jahre, 341 Tage), aufgestellt 2018 in Pyeongchang. Die älteste Gold-Medaillengewinnern in einem Team-Event ist die Schwedin Anette Norberg mit 43 Jahren und 106 Tagen im Frauen-Curling 2010.

Claudia Riegler (Snowboard)