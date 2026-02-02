Schicksalsschlag für Skisprung-Star kurz vor Olympia

Für Johann Andre Forfang ist das Skispringen kurz vor Start der Olympischen Winterspiele 2026 zur Nebensache geworden.

Der Norweger (30), der erst am Samstag beim Weltcup-Wochenende im deutschen Willingen den 20. Platz belegte, teilte am Sonntag via Instagram einen schweren persönlichen Schicksalsschlag.

Wie der Gold- und Silbermedaillengewinner von Pyeongchang 2018 mitteilte, muss er den Verlust seines Vaters Hugo verkraften.

Liebevolle Abschiedsworte und Olympia-Ansage

Forfang schreibt unter seinem Beitrag: "Letzte Nacht ist Papa nach einem tapferen Kampf gegen den Krebs, der etwas über ein Jahr dauerte, friedlich eingeschlafen."

Ein schwerer Schlag für den Routinier aus Tromsø, der seit Jahren zu den festen Größen im norwegischen Skisprung-Team zählt. "Die Lücke, die er hinterlässt, lässt sich nicht in Worte fassen. Papa war mein Held und mein moralischer Kompass. Sein letzter Wunsch war, dass ich Skispringen gehe und an den Olympischen Spielen teilnehme. Und das werde ich", schreibt Forfang weiter.

Seine emotionale Nachricht schließt er mit liebevollen Abschiedsworten: "Danke für alles, mein lieber Papa. Ruhe in Frieden."