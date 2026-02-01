NEWS

Prevc dominiert auch das zweite Willingen-Springen

Der Slowene ist im letzten Weltcup-Bewerb vor den Olympischen Spielen nicht zu bändigen. Kein ÖSV-Adler landet unter den besten Zehn.

Prevc dominiert auch das zweite Willingen-Springen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Domen Prevc ist einfach nicht aufzuhalten.

Auch das zweite Springen in Willingen dominiert der Slowene nach Belieben, holt sich mit satten 31,7 Punkten Vorsprung auf den Japaner Ren Nikaido seinen elften Saisonsieg im Skisprung-Weltcup. Dritter wird der Deutsche Philipp Raimund.

Die Österreicher haben diesmal wenig zu melden, unter den Top Ten landet keiner: Daniel Tschofenig wird als bester ÖSV-Adler Zwölfter.

Es folgen Manuel Fettner (14.), Jonas Schuster (15.), Clemens Aigner (23.) und Stefan Kraft (29.).

Vor den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina steht kein weiterer Weltcup-Bewerb mehr an.

Mehr zum Thema

Nächste Prevc-Show! ÖSV-Adler verpassen Podest in Willingen

Nächste Prevc-Show! ÖSV-Adler verpassen Podest in Willingen

Skispringen
1
Skispringen LIVE: Der zweite Einzel-Bewerb in Willingen

Skispringen LIVE: Der zweite Einzel-Bewerb in Willingen

Skispringen
Skispringen LIVE - Einzel in Willingen: das Ergebnis

Skispringen LIVE - Einzel in Willingen: das Ergebnis

Skispringen
Skispringen LIVE: Einzelbewerb in Willingen

Skispringen LIVE: Einzelbewerb in Willingen

Skispringen
Skispringen LIVE - 2. Einzel in Willingen: Das aktuelle Ergebnis

Skispringen LIVE - 2. Einzel in Willingen: Das aktuelle Ergebnis

Skispringen
Lisa Eder muss letzten Skisprung-Bewerb vor Olympia auslassen

Lisa Eder muss letzten Skisprung-Bewerb vor Olympia auslassen

Skispringen
ÖSV-Team bei Skisprung-Farce in Willingen nicht am Podest

ÖSV-Team bei Skisprung-Farce in Willingen nicht am Podest

Skispringen
7

Kommentare

Wintersport Skispringen ÖSV-Skispringer Stefan Kraft ÖSV-Adler Clemens Aigner Willingen Daniel Tschofenig Manuel Fettner Jonas Schuster Domen Prevc Maximilian Ortner Ren Nikaido Philipp Raimund