Prevc dominiert auch das zweite Willingen-Springen

Domen Prevc ist einfach nicht aufzuhalten.

Auch das zweite Springen in Willingen dominiert der Slowene nach Belieben, holt sich mit satten 31,7 Punkten Vorsprung auf den Japaner Ren Nikaido seinen elften Saisonsieg im Skisprung-Weltcup. Dritter wird der Deutsche Philipp Raimund.

Die Österreicher haben diesmal wenig zu melden, unter den Top Ten landet keiner: Daniel Tschofenig wird als bester ÖSV-Adler Zwölfter.

Es folgen Manuel Fettner (14.), Jonas Schuster (15.), Clemens Aigner (23.) und Stefan Kraft (29.).

Vor den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina steht kein weiterer Weltcup-Bewerb mehr an.