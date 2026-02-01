Ex-Slalom-Vizeweltmeisterin mit 58 Jahren verstorben

Die frühere Slalom-WM-Zweite Natasa Bokal ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Das gab der slowenische Skiverband am Wochenende bekannt.

Die einstige Technikspezialistin sprach in den vergangenen Jahren in slowenischen Medien offen über eine wiederaufgetretene Krebserkrankung.

Bei der WM 1991 in Saalbach-Hinterglemm gewann sie hinter der Schweizerin Vreni Schneider im Slalom Silber. Kurz zuvor hatte Bokal im Kranjska-Gora-Slalom ihren einzigen Weltcupsieg geholt.