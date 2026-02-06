NEWS

Forfang springt bei Olympia für seinen verstorbenen Vater

Das Begräbnis soll nach den Olympischen Winterspielen stattfinden.

Der norwegische Skispringer Johann Andre Forfang erfüllt seinem in der Vorwoche verstorbenen Vater mit der Olympia-Teilnahme einen letzten Wunsch.

"Papa war mein Held und mein moralischer Kompass. Sein letzter Wunsch war, dass ich zu Olympia fahre", schrieb Forfang auf Instagram und sagte dem TV-Sender NRK: "Ich dachte ja, dass er während der Titelkämpfe noch hier sein würde, daher ist es unwirklich und unglaublich schwer, dass er das nicht mehr miterleben darf."

Das Begräbnis des an einer Krebserkrankung verstorbenen 68-Jährigen wurde verschoben und soll unmittelbar nach den bis 22. Februar laufenden Winterspielen stattfinden.

Beim Weltcup vergangenes Wochenende in Willingen hatte Forfang Handschuhe mit den Worten "Danke Papa" getragen. "Ich bin froh, dass ich meinem Vater vor seinem Tod noch einen letzten Gruß schicken konnte. Ich weiß, er hat sich sehr darüber gefreut. Ich werde den Rest meiner Karriere für meinen Vater springen", sagte Forfang.

