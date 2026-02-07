NEWS

Bravo! ÖRV-Rodler Müller nach zwei Läufen auf Medaillenkurs

Der 28-Jährige darf sich bei den entscheidenden beiden Läufen am Sonntag berechtigte Hoffnungen auf Edelmetall machen.

Bravo! ÖRV-Rodler Müller nach zwei Läufen auf Medaillenkurs Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Starker Auftakt von RÖV-Rodler Jonas Müller!

Der 28-Jährige liegt im Einsitzer-Bewerb nach zwei von vier Läufen auf Rang zwei und damit voll auf Medaillenkurs.

Als Führender und damit Gold-Favorit geht der Deutsche Max Langenhan in die entscheidenden beiden Läufe am Sonntag. Langenhan führt mit 0,162 Sekunden vor Müller. Dritter ist zur Halbzeit der italienische Lokalmatador Dominik Fischnaller (+0,298).

Für die beiden weiteren Österreicher wird es mit einer Medaille wohl eher schwierig. Nico Gleirscher hat als Sechster bereits 0,859 Sekunden Rückstand auf Langenhan. Direkt hinter Gleirscher liegt Wolfgang Kindl (+0,880).

Mehr zum Thema

Wird Cortina das Rodel-Cordoba?

Wird Cortina das Rodel-Cordoba?

Olympia
2
Olympia, Tag 1: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia, Tag 1: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia
1
Olympia LIVE: Skispringen der Frauen auf der Normalschanze

Olympia LIVE: Skispringen der Frauen auf der Normalschanze

Olympia
Olympia LIVE: Holt Lisa Eder das erste Edelmetall?

Olympia LIVE: Holt Lisa Eder das erste Edelmetall?

Olympia
3
Erstes Gold für Italien bei Rosners Olympia-Premiere

Erstes Gold für Italien bei Rosners Olympia-Premiere

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 3/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 3/116 Entscheidungen

Olympia
1
Slopestyle-Qualifikation: Svancer souverän im Finale - Forer out

Slopestyle-Qualifikation: Svancer souverän im Finale - Forer out

Olympia

Kommentare

Wintersport Rodeln Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Rodeln - Olympia 2026 Jonas Müller Nico Gleirscher Wolfgang Kindl