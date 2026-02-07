Bravo! ÖRV-Rodler Müller nach zwei Läufen auf Medaillenkurs

Starker Auftakt von RÖV-Rodler Jonas Müller!

Der 28-Jährige liegt im Einsitzer-Bewerb nach zwei von vier Läufen auf Rang zwei und damit voll auf Medaillenkurs.

Als Führender und damit Gold-Favorit geht der Deutsche Max Langenhan in die entscheidenden beiden Läufe am Sonntag. Langenhan führt mit 0,162 Sekunden vor Müller. Dritter ist zur Halbzeit der italienische Lokalmatador Dominik Fischnaller (+0,298).

Für die beiden weiteren Österreicher wird es mit einer Medaille wohl eher schwierig. Nico Gleirscher hat als Sechster bereits 0,859 Sekunden Rückstand auf Langenhan. Direkt hinter Gleirscher liegt Wolfgang Kindl (+0,880).