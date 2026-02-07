Lisa Eder verpasst beim Skispringen in Predazzo ganz knapp die erste olympische Medaille für Österreich!

Die Tirolerin landet auf der Normalschanze mit exakt zehn Punkten Rückstand am vierten Platz. Damit endet der erste Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen 2026 ohne österreichische Medaille.

Anna Odine Ström (NOR/267,3) verteidigt hingegen ihre Halbzeitführung und krönt sich zur Olympiasiegerin.

Für die slowenische Saison-Dominatorin Nika Prevc genügt es knapp nicht für den Olympiasieg (-1,1 Punkte). Allerdings holt sie die Silbermedaille für Slowenien. Die Japanerin Nozomi Maruyama holt sich die Bronzemedaille (-5,5).