Er wird ernst für die ÖSV-Skispringerinnen. Die Medaillenentscheidung auf der Normalschanze steht auf dem Programm (um 18:45 im LIVE-Ticker >>>).

Für Österreich treten Lisa Eder, Lisa Hirner, Julia Mühlbacher sowie Meghann Wadsak an.

Die große Gejagte ist Nika Prevc, die überlegen die Gesamtwertung im Weltcup anführt. Bei der Generalprobe in Willingen feierte jedoch Eirin Maria Kvandal zwei Siege.

Lisa Eder musste den Bewerb auslassen, möchte nun aber bei Olympia eine Medaille sammeln.