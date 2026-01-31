NEWS

Nächste Prevc-Show! ÖSV-Adler verpassen Podest in Willingen

Manuel Fettner kommt dem Stockerl noch am nächsten, den Sieg schnappt sich Domen Prevc.

Nächste Prevc-Show! ÖSV-Adler verpassen Podest in Willingen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Skispringer verpassen beim ersten Weltcup-Springen in Willingen das Podest.

Manuel Fettner belegt als bester ÖSV-Adler den fünften Platz, dem 40-Jährigen fehlen 14,4 Zähler auf das Podest. Daniel Tschofenig schafft es als Zehnter gerade noch in die Top 10. Stefan Kraft wird 14., direkt vor Clemens Aigner auf Rang 15.

Lukas Haagen (32.), Maximilian Ortner (33.) und Jonas Schuster (35.) hatten den Sprung in den zweiten Durchgang verpasst.

Nächste Prevc-Show

Domen Prevc feiert hingegen seinen zehnten Saisonsieg, gekrönt mit einem Sprung auf 155 Metern im Finale. Den Schanzenrekord von Johann Andre Forfang (NOR) verpasst er um lediglich 0,5 Meter.

Der Skiflug-Weltmeister und Gesamtweltcup-Dominator gewinnt 22 Punkte vor Bergisel-Triumphator Ren Nikaido, auf Rang drei landet überraschend der Deutsche Karl Geiger (-26,4 Punkte).

Am Sonntag (16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) folgt der zweite Einzel-Bewerb auf der Mühlenkopfschanze.

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Noriaki Kasai (Japan) - 17 Weltcupsiege
#17 - Domen Prevc (Slowenien) - 18 Weltcupsiege

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Skispringen LIVE - Einzel in Willingen: das Ergebnis

Skispringen LIVE - Einzel in Willingen: das Ergebnis

Skispringen
Skispringen LIVE: Einzelbewerb in Willingen

Skispringen LIVE: Einzelbewerb in Willingen

Skispringen
ÖSV-Team bei Skisprung-Farce in Willingen nicht am Podest

ÖSV-Team bei Skisprung-Farce in Willingen nicht am Podest

Skispringen
7
Eder hadert bei Olympia-Generalprobe: "Es fliegt gar nicht"

Eder hadert bei Olympia-Generalprobe: "Es fliegt gar nicht"

Skispringen
Skispringen LIVE: Der Mixed-Bewerb in Willingen

Skispringen LIVE: Der Mixed-Bewerb in Willingen

Skispringen
2
Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Winter-Mix
2
ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League

Kommentare

Wintersport Skispringen ÖSV-Skispringer Stefan Kraft ÖSV-Adler Clemens Aigner Willingen Daniel Tschofenig Manuel Fettner Jonas Schuster Domen Prevc David Haagen Maximilian Ortner