Nächste Prevc-Show! ÖSV-Adler verpassen Podest in Willingen

Österreichs Skispringer verpassen beim ersten Weltcup-Springen in Willingen das Podest.

Manuel Fettner belegt als bester ÖSV-Adler den fünften Platz, dem 40-Jährigen fehlen 14,4 Zähler auf das Podest. Daniel Tschofenig schafft es als Zehnter gerade noch in die Top 10. Stefan Kraft wird 14., direkt vor Clemens Aigner auf Rang 15.

Lukas Haagen (32.), Maximilian Ortner (33.) und Jonas Schuster (35.) hatten den Sprung in den zweiten Durchgang verpasst.

Nächste Prevc-Show

Domen Prevc feiert hingegen seinen zehnten Saisonsieg, gekrönt mit einem Sprung auf 155 Metern im Finale. Den Schanzenrekord von Johann Andre Forfang (NOR) verpasst er um lediglich 0,5 Meter.

Der Skiflug-Weltmeister und Gesamtweltcup-Dominator gewinnt 22 Punkte vor Bergisel-Triumphator Ren Nikaido, auf Rang drei landet überraschend der Deutsche Karl Geiger (-26,4 Punkte).

Am Sonntag (16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) folgt der zweite Einzel-Bewerb auf der Mühlenkopfschanze.