Olympia LIVE: Der erste Wettkampftag

Gibt es heute die erste Österreich-Medaille? In der Männer-Abfahrt, dem Frauen-Skiathlon und dem Frauen-Skispringen auf der Normalschanze bestehen Chancen. LIVE-Infos:

Olympia LIVE: Der erste Wettkampftag Foto: © GETTY
Am Samstag stehen die ersten Medaillentscheidungen bei den Olympischen Winterspielen 2026 an (ab 10 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Den Auftakt macht die Abfahrt der Männer um 11:30 Uhr, wo Vincent Kriechmayr und Co. einen starken Start in die Olympischen Spiele anvisieren.

Um 13:00 Uhr startet dann Teresa Stadlober im 20-km-Skiathlon der Frauen in die Spiele.

Am Nachmittag messen sich die Eisschnellläuferinnen über 3.000 Meter um 16:00 Uhr, ehe die Skisprung-Frauen auf der Normalschanze um 18:45 Uhr antreten.

Den Abschluss bildet der Snoboard-Big-Air der Männer um 19:30 Uhr.

In unserem LIVE-Ticker verpasst ihr nichts:

