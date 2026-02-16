Stecher verärgert: "Wird von anderen Nationen was angezettelt"

Mit Silber durch Vincent Kriechmayr und Manuel Feller in der Team-Kombination konnten Österreichs Ski-Männer bei den Olympischen Winterspielen 2026 bislang eine Medaille einfahren.

In den restlichen Disziplinen blieben die ÖSV-Männer bislang ohne Medaille. Auch deshalb kursierten zuletzt Gerüchte um ein mögliches Ende von Marko Pfeifer als ÖSV-Cheftrainer

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher versucht den Spekulationen gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" jedoch Wind aus den Segeln zu nehmen: "Jetzt einen Schuldigen zu suchen, nur weil es in drei Bewerben nicht lief, wäre falsch."

Stecher-Vorwurf: "Da wird von anderen Nationen was angezettelt"

Stecher reagierte auf den Bericht des Schweizer "Blick" sichtlich verärgert: "Da wird vielleicht von anderen Nationen und Athleten was angezettelt, was nicht stimmt."

Der frühere Nordische Kombinierer setzt weiterhin eine Menge Vertrauen in sein ÖSV-Trainerteam um Pfeifer: "Es wird sehr gut gearbeitet, wir sind absolut zufrieden. Wir wissen seit Jahren, wo die Baustellen beheimatet sind. Deshalb haben wir in der Abfahrt (neue Trainer) reagiert, aber es dauert Jahre, etwas zu ändern."

Im Super-G und im Riesentorlauf würden die ÖSV-Männer normalerweise zur Weltspitze gehören, nur weil es bei Olympia nicht laufen wollte, werde man "nicht den Hut draufhauen".

Am Montag (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker) bietet sich im Männer-Slalom für den ÖSV nochmal eine Chance auf Edelmetall.